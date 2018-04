'Iz raznih ambasada nudili su mi bijeg iz Hrvatske'

S dvije velike vrećice sa znakom Dinama, Zdravko Mamić ušao je jutros na Županijski sud u Osijeku gdje ga čeka današnje iznošenje svoje obrane.

Na upit što je u vrećicama izjavio je kako je to dokumentacija.

- Molim da mi dopustite da iznesem jednu obranu, ali na dva načina. Jedan je da pojasnim što je sve izmislilo Državno odvjetništvo u ovom politilki montiranom procesu. Ispred Vas, gospodine sudac, vidimo 17.000 stranica spisa. Naravno da je to bespotrebno trošenje novca poreznih obveznika, kako bi se impresioniralo javnost. Mogao bih danima pričati i držati ekspertize o ovom slučaju, ali bit ću kratak – započeo je Zdravko Mamić u svojoj obrani.

Prisjetio se trenutka uhićena.

- Nudili su mi se iz raznih ambasada svijeta da mi omoguće bijeg, da me se napravi bjeguncem, ja sam sve to prepoznao. Prepratili su nas, dao sam iskaz u USKOK-u i to je moja obrana, ne bih trebao reći više niti riječ – nastavio je.

- Navodi se u optužnici kako je Dinamo oštećen. Tko ga je oštetio? Zdravko Mamić. Neka mi netko objasni kako sam ja to oštetio Dinamo! Naravno da svatko prepoznaje da bi na ovoj klupi trebali biti i Modrić i Lovren, ako smo učinili djelo. Jer, ili smo ga učinili zajedno, ili nije nitko. Pa naravno da nije nitko počinio kazneno djelo, i da sam ja sretan što Modrić i Lovren nisu tu i što igraju za svoje klubove i repku. Ali, ne znam što ja tu radim, ako njih nema. To razobličuje nakanu USKOK-a – naveo je on.

Inače, Milan Pernar je prvookrivljeni. Na suđenju za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama uz njih dvojicu, podsjetimo, optuženi su i Zoran Mamić te Damir Vrbanović. Sva četvorica trebala bi se danas i sutra pojaviti na sudu a oba dana predviđena su za iznošenje obrana. Uslijedit će potom završne riječi, a na koncu i presuda.

Zoran Mamić još nije stigao u osječku sudnicu, ali najavljen je dolazak tijekom dopodneva. Trebao bi, naime, iz Katara sletjeti u Beograd, gdje će ga dočekati automobil i dovesti u Osijek.

Snima se iznošenje obrana, što nije često na Županijskom sudu u Osijeku, a ta snimka će biti dokaz. Prepisat će se u roku od pet dana i priložiti spisu.