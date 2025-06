Dio zemlje mogli bi pogoditi pljuskovi s grmljavinom. Kiše će biti i idućih dana, evo što nas očekuje

Danas će biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer su u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti, uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, zatim umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 26 do 31 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog vjetra je danas izdan niz žutih upozorenja i to za Dalmaciju, zapadnu obalu Istre, Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

Idućih dana, prema DHMZ-u, bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Krajem četvrtka i u prvom dijelu petka u unutrašnjosti se očekuje prolazno naoblačenje, tek rijetko je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Krajem četvrtka zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak te bura koja će od petka lokalno biti i jaka. U subotu ujutro svježije. Danju će biti vrlo toplo, na Jadranu i vruće.

Foto: DHMZ

"U nastavku tjedna na kopnu pretežno sunčano, no u petak prolazno naoblačenje. Pritom u prvom dijelu dana rijetko može pasti malo kiše, a u unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak moguć je i u četvrtak. U petak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar te pojačavati dojam svježine koja će nastupiti nakon vrućeg četvrtka. I na Jadranu će dnevna temperatura zraka prema suboti popuštati, no i dalje će biti većinom vruće. Prevladavat će sunčano vrijeme, ali postoji i neznatna vjerojatnost za izolirani pljusak na jugu. I dok će u četvrtak puhati do umjeren vjetar s mora, u petak će ponovno jačati bura, posebice na sjeveru, ali već će u subotu malo oslabjeti", prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.