Odali ih prepoznatljivi motor i auto: Vojnik Počasne bojne osumnjičen za likvidaciju para sa 16 metaka

Kada sam imao 25 godina, odlučio sam se za vojnički poziv. Za to su me, osim roditelja, motivirale i brojne djelatne vojne osobe i hrvatski branitelji koje sam upoznavao kroz život. Motivirali su me i instruktori koji su mi veliki uzor jer su mi pokazali što znači vojnički život. U Hrvatskoj vojsci sam se pronašao, to je svojevrsno bratstvo gdje brinemo jedni o drugima i gdje nema nikakve razlike od čovjeka do čovjeka, svi se tretiraju jednako, kazao je Matija M. (29) u studenom 2022.



Čuvao je predsjednika



U tom trenutku tadašnji ministar obrane Mario Banožić, na vojnom poligonu Gašinci, Matiji M. je, kao jednom od 116 vojnika i vojnikinja, uručio vojnički ugovor za prijam u djelatnu vojnu službu, u Oružane snage RH, nakon što je, kao i svi ostali kojima je taj dan vojnički ugovor uručen, prošao specijalističku vojnu obuku. Matija M. potom je raspoređen u Počasno-zaštitnu bojnu, jednu od najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske, koja među ostalim čuva i predsjednika države. Isti taj Matija M. uhićen je zbog sumnje da je počinio dvostruko ubojstvo. I to ubojstvo koje je po svom načinu počinjenja šokiralo javnost nakon što su Andrea K. (29) i Marijan C. (38) sa 16 hitaca iz vatrenog oružja ubijeni 13. lipnja u garaži stambene zgrade u Ulici Črna voda u zagrebačkom Markuševcu. Da ih je ubio, sumnjiči se upravo Matiju M., a osim njega uhićen je i Fran R. (31), kojeg se sumnjiči da mu je bio pomagač. O uhićenjima njih dvojice oglasili su se i zagrebačka policija i MORH. Zagrebačka policija potvrdila je da su, kako je rekla, uhićene dvije osobe koje se dovode u vezu s dvostrukim ubojstvom te je navela da je u tijeku kriminalističko istraživanje nad tim osobama. Dodali su i da se provode hitne dokazne radnje. U prijevodu, pretražuju im se domovi i prijevozna sredstva te izuzimaju svi korisni tragovi.