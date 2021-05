Mamić više od pet sati odgovarao na pitanja: 'Sadržaj svega onoga što je danas obavljeno predstavlja tajnu'

Više od pet sati iskazivao je Zdravko Mamić u Kantonalnom tužiteljstvu u Livnu o svojim navodima da je, među ostalim, dao pola milijuna eura mita osječkim sucima kako bi ga oslobodili u prvom sudskom postupku za izvlačenje novca iz Dinama te odbili potvrditi drugu optužnicu protiv njega i brata mu Zorana. Ispitan je u svojstvu osumnjičenika jer je davanje mita, jednako kao i primanje, kazneno djelo.

Na ispitivanju je bio i predstavnik USKOK-a koji može postavljati pitanja, no glavnu riječ vodi tamošnje tužiteljstvo.

- Izričito smo upozoreni da sadržaj svega onoga što je danas obavljeno predstavlja tajnu pa vam o sadržaju nećemo reći ništa, jer ne možemo. Od 11.15 sati, s dvije kratke stanke, trajalo je ispitivanje Zdravka Mamića. U 80 posto je to bilo spontano njegovo iskazivanje koje je identično onome što je sadržano u kaznenoj prijavi iz listopada prošle godine. Zadnji dio su bila pitanja tužiteljstva iz Uskoka i DORH-a iz Zagreba, ali postavljena preko zamjenika kantonalnog tužitelja u BiH – otkrio je Mamićev branitelj Veljko Miljević nakon ispitivanja. Istaknuo je kako je cijeli proces protekao "izrazito korektno, samo što je dugo trajao".

- Ja sam tu bio najmanje važna osoba, bio sam pasivno prisutan, ali ako je ovoliko dugo trajalo, znači da je ispitivanje bilo aktivna radnja u kojoj se mnogo toga čulo, ali Zdravko Mamić nije ni imao nikakvu drugu potrebu, nego da se čuje ono što je u kaznenoj prijavi već rekao – nastavio je odvjetnik Miljević.

Nije, pak, htio špekulirati hoće li nakon Mamićeva iskazivanja u Livnu biti pokrenut kazneni postupak u Hrvatskoj protiv prozvanih osječkih sudaca.

- Neću govoriti o tome. Ja imam vrlo jasno uvjerenje, no to drugi sude, i to će suditi USKOK – poručio je.

