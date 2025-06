FOTO/VIDEO Kaos u Los Angelesu: Prosvjedi eskalirali nakon racija, Trump poslao 2000 pripadnika Nacionalne garde na prosvjednike

Tijek događaja:

9:01 - Američki državni odvjetnik za središnji okrug Kalifornije Bill Essayli u subotu navečer oštro je upozorio nasilne prosvjednike, istaknuvši da bi ih mogle identificirati gradske nadzorne kamere. Za KCBS/KCAL izjavio je da je riječ o "visoko organiziranom i koordiniranom" pokretu te da će oni koji su se nasilno ponašali, poput bacanja Molotovljevih koktela i ozljeđivanja policajaca, biti kazneno gonjeni. Essayli je podržao odluku predsjednika Trumpa o slanju Nacionalne garde, uz tvrdnju da guverner Gavin Newsom „ne može kontrolirati svoju državu“. „Identificirat ćemo vas, doći ćemo vas pronaći i uhvatit ćemo vas“, upozorio je državni odvjetnik.

8:58 - Sjeverno zapovjedništvo američke vojske objavilo je da preuzima kontrolu nad 2000 pripadnika kalifornijske Nacionalne garde, mobiliziranih po naredbi predsjednika Donalda Trumpa radi zaštite saveznog osoblja i imovine na području Los Angelesa. U priopćenju se navodi da bi i američki marinci mogli biti uključeni, ovisno o daljnjem razvoju situacije. Detalji o jedinicama bit će poznati nakon njihovog raspoređivanja, piše CNN.

🚨 Los Angeles — Far-left rioters are smashing @LAPDHQ vehicle windows as the chaos continues late into the night 🔥🚔



The situation near midnight remains volatile with no signs of slowing down. pic.twitter.com/fljkyZ8AsM