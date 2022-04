Zašto ljudi masovno daju otkaze? 'U Hrvatskoj je počelo 2. srpnja 2013., u pandemiji su mnogi izgorjeli'

Fenomena masovnog davanja otkaza među našim radnicima nema i neće ga ni biti u obliku kao što se to događa u SAD-u, gdje je 47 milijuna ljudi u godinu dana dalo otkaze. Kod nas se to neće dogoditi jer je naše tržište rada puno manje i nema dovoljno poslodavaca, no nešto se već događa u dinamičnim dijelovima tržišta rada kao što je IT sektor – kaže nam dr. sc. Zvonimir Galić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.



Od 2013. otišlo 300.000 ljudi