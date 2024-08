Vulinu zabranjen dolazak u BiH: Ministar Konaković uskratio suglasnost zbog njegovih stajališta

.Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković potvrdio je u ponedjeljak kako je ministru u vladi Srbije Aleksandru Vulinu uskratio suglasnost za dolazak u BiH, objasnivši kako će s tom praksom nastaviti zbog Vulinovih političkih stajališta. Vulin je tijekom dana trebao doputovati helikopterom u Čapljinu na komemoraciju koju organiziraju vlasti Republike Srpske, a koja je posvećena Srbima koje su u mjestu Prebilovci 1941. godine ubile ustaše.

Konaković je medijima u BiH potvrdio kako je zahtjev za suglasnost da se Vulinu dopusti dolazak helikopterom stigao iz Beograda u petak i to nakon radnog vremena. Postojeće procedure su takve da je za ulazak stranih letjelica u zračni prostor BiH potrebna suglasnost ministara vanjskih poslova te prometa i komunikacija, a Konaković je potvrdio kako on svoj potpis na takvu suglasnost nije htio dati.

"Pošto je riječ o Vulinu, čovjeku koji je dokazani remetilački faktor na ovim prostorima, čovjeku koji je javno stipendirao dvije studentice koje veličaju ratne zločince, čovjeku koji svakodnevno ruši i napada suverenitet BiH, nisam našao za shodno niti ću ikada to potpisati", kazao je Konaković. U vrijeme dok je bio na čelu srbijanske obavještajne agencije BIA, Vulin je osigurao stipendije i nastavak školovanja u Srbiji za dvije djevojke koje su studirale u Sarajevu, a objavama na društvenim mrežama su veličale ratne zločince iz reda bosanskih Srba.

Vulinu, koji obnaša dužnost ministra bez lisnice u vladi Srbije a pod američkim je sankcijama, teoretski je ostala mogućnost ulaska u BiH kopnenim putem, no on se na to nije odlučio. Konaković je potvrdio kako mu on kao ministar vanjskih poslova ne može trajno zabraniti ulazak u zemlju, ali je istaknuo da će svoju suglasnost ubuduće uvijek uskratiti.

"Nikada je (suglasnost) neće dobiti dok ne promijeni svoj odnos prema mojoj domovini", poručio je Konaković. Vulin je medijima u Srbiji rekao kako su mu "kukavice i podlaci" zabranili dolazak u Prebilovce dok je srbijansko ministarstvo vanjskih poslova u Sarajevo poslalo prosvjednu notu u kojoj su postupak ministra Konakovića opisali kao narušavanje dobrosusjedskih odnosa

FOTO Pogledajte kako izgleda svečano obilježavanje 29. obljetnice VRO Oluja