Vrkljan neće podržati krug oko Milanovića i Grbina: 'Oni su predstavnici ruske politike'

Milan Vrkljan (Za pravednu Hrvatsku) u petak je, nakon što ga je oporba isključila iz svojih redova, poručio da nije žetončić, da ostaje oporba, neće se priključiti vladajućima, ali da ne želi podržati platformu koja se okuplja oko Milanovića niti rusku destabilizaciju Hrvatske. "Biti žetončić je protuzakonita rabota i ja to s gnušanjem odbijam. Niti sam žetončić niti ću ikada biti bilo čiji žetončić. Moj 60-godišnji životopis može svjedočiti da sam uvijek bio svoj. No, mi nikada nećemo podržati platformu koja se okuplja oko Zorana Milanovića i Peđe Grbina", odgovorio je Vrkljan na pitanje je li žetončić.

U Saboru, kaže, postoje 24 mandata desno od HDZ-a, a sve te stranke su, nažalost, politički nepismene, traže mjesto pod krilom SDP-a i nemaju svoju autentičnu politiku. Mi, istaknuo je, "u tome nećemo sudjelovati jer smatramo da je inicijativa za smjenu Plenkovića, a moji govori u Saboru pokazuju koliko sam kritičan prema HDZ-u, ta inicijativa ima jedan jedini cilj, a to je s pozicije istočne ruske politike destabilizaciju Hrvatske".

Nisam branio Plenkovića nego princip

Na pitanje ruši li to Putin Plenkovića, Vrkljan je kazao da nije branio Plenkovića nego princip. U trenutku kada se u Europi vodi veliki rat koji će vjerojatno prerasti u još veći rat kojim će biti zahvaćena cijela Europa, Hrvatskoj ne treba destabilizacija ni da na vlast dođu one političke opcije koje su iz ruske interesne sfere. Vrkljan je kazao da je bio službeno pozvan na sastanak oporba, jer, kaže, „oporba sam bio do danas i oporba ću biti sutra”, a onda je, dodaje, Nikola Grmoja pitao 'zašto vladajući sjede tu'. Moram priznati da nisam mislio da se to odnosi na mene pa nisam ni reagirao, a on je inzistirao i rekao da želi da se udaljim.

Pitao sam Peđu Grbina koji je sazvao sastanak stoji li on iza toga da ne mogu biti na sastanku, rekao je da će tek nakon rasprave u oporbi dati svoje mišljenje. To je bio verbalni napad na mene, prije početka sastanka i kada sam rekao svoje mišljenje, a oni svoje, napustio sam sastanak. Rekao sam im samo – 'gospodo, kada biste bili u poziciji vlasti, bojim se da biste se ponašali gore od ovih koji su sada na vlasti jer vaša djela upravo to govore'. Kazao je i da se u njegovoj poziciji nije ništa promijenilo, da se neće priključiti vladajućima, da je neovisan, oporbeni zastupnik i glasat će uvijek za ono za što smatra da je najbolje za hrvatski narod, što je, napominje i do sada radio, bilo da je riječ o prijedlozima vladajućih, bilo oporbe. Upitan što ako ga pozovu iz vladajuće većine, kazao je da poziv ne očekuje niti ga je tko zvao te da se ne osjeća poželjan da ga se pozove.

Demokracija je, nema više druga Tite, možemo birati 'za', 'protiv' i biti 'suzdržan', ne moramo biti svi 'za'. Moja pozicija je potpuno jasna, ja sam oporbeni zastupnik, a moja stranka Pravedna Hrvatska je oporbena stranka, bila do danas i bit će sutra, a to što sam glasao suzdržano je moje političko pravo, poručio je Vrkljan.

