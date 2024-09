Vrhunac vodenog vala na Dunavu očekuje se iduće srijede: Biti će metar viši nego u lipnju ove godine

Vrhunac vodenog vala na Dunavu kod Batine očekuje se tijekom iduće srijede, ali on, prema sadašnjim procjenama, ne bi trebao uzrokovati veće probleme uz rijeku u Hrvatskoj. Rekao je to nakon jučerašnjeg izvanrednog sastanka stožera Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Zoran Đuroković napominjući kako su Hrvatske vode i svi drugi zaduženi za obranu od poplava spremni.

– Ni na jednoj u rijeci u Hrvatskoj, osim na dijelu Drave, ne očekujemo nikakve probleme, ali zato postoji potencijalna opasnost za svih 138 kilometara Dunava u Hrvatskoj. Sve smo pripremili i za potencijalno više vodostaje nego što smo imali 2013. godine, ali prema sadašnjim procjenama, ovog puta može se očekivati 40-ak centimetara niži vodostaj nego onda – rekao je Đurković u izjavi novinarima. Napomenuo je da su za obranu od poplava angažirani brojni radnici, kao i da je spreman potrebni materijal i vreće za postavljanje nasipa.

Građanima koji žive uz Dunav, a čije su kuće potencijalno ugrožene, podijeljene su vreće za pijesak i pijesak kako bi i sami mogli učiniti nešto za obranu ako bude potrebe. To se prije svega odnosi na građane koji žive na Zelenom otoku i u naseljima Opatovac, Mohovo, Šarengrad i Ilok. Spremno je i 300 vojnika koji će biti angažirani bude li potrebe. Kada je riječ o obrani od poplava u Vukovaru, tu će se zečji nasipi, kao i uvijek kod tako visokih vodostaja, postavljati na otoku sportova, gdje je proteklih godina napravljen zid na razini +680 cm. Bit će dodatno osigurana i obala Dunav kod središnjega gradskog trga.

– Kada je riječ o obrani od poplava u Vukovaru, tu smo obranu pripremili za +725 cm, s tim da ne očekujemo tako visok vodostaj. Međutim, bolje je i da dio vreća ostane iznad vode nego da se pojavi problem. Tu treba biti oprezan jer su sve to prognoze i vrhunac vodenog vala je 400 kilometara od Hrvatske. U prilog nam ide i sunčano vrijeme i činjenica da nećemo imati novih oborina – rekao je Đuroković. Kako god, gotovo će sigurno tijekom idućih dana, kako vodostaj Dunava bude rastao, bit proglašene izvanredne mjere obrane od poplava, a tada djelatnici Hrvatskih voda obilaze ta područja kako bi vidjeli u kakvom su stanju nasipi, dolazi li do procjeđivanja, postoji li nestabilnost temeljnog tla…

Koliko je ovaj vodeni val ozbiljan, govori i podatak kako je u lipnju ove godine u Batini zabilježen vodostaj od 642 cm te da će on za nekoliko dana biti i do metar viši. To znači i puno veće količine vode, ali i puno veće pritiske na nasipe. Ovako visok vodostaj Dunava donosi i neke druge opasnosti pa se tako zabranjuje plovidba rijekom i ne preporučuju se bilo kakve avanture na vodi. Problem su i brojne naplavine koje moćna rijeka kupi na obali. Kako je vodostaj visok i uz neke industrijske objekte, postoji i mogućnost neplaniranog zagađenja rijeke, tako da se i kontinuirano provode i analize vode Dunava.

