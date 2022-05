Vrhovni sud odbio žalbu Dražena Jelenića na odluku i privremenom udaljenju s dužnosti

U trakavici koja već duže vrijeme traje oko Dražena Jelenića, bivšeg glavnog državnog odvjetnika, teško je više uhvatiti glavu i rep, pa je tako Vrhovni su objavio da mu je odbijena žalba na odluku Državnoodvjetničkog vijeća (DOV), kojom ga se privremene udaljuje s dužnosti. DOV mu je stegovnu mjeru udaljena s dužnosti, o kojoj se odlučuje svaka tri mjeseca, odlučio produljiti 12. travnja za dodatna tri mjeseca, na što se Jelenić žalio.

No Vrhovni sud mu je tu žalbu, za razliku od nekih prijašnjih, sada odbio.

Jelenić je s dužnosti glavnog državnog odvjetnik morao odstupiti zbog afere Mason, nakon čega je obnašao dužnost jednog od zamjenika svoje nasljednice Zlate Hrvoj Šipek. Ona je inicirala pokretanje stegovnog postupka protiv njega, a DOV je stegovni postupak protiv njega pokrenuo u travnju 2021.

Postupak je bio okončan u prosincu 2021. te je DOV odlučio da je Jelenić stegovno odgovaran te da ga se udaljuje s dužnosti. No on se na tu odluku žalio, a žalbu mu je Vrhovni sud usvojio, te je ukinuo odluku DOV-a i naložio da se ponovo provede cijeli stegovni postupak.

Vrhovni sud je ranije bio ukidao o odluke DOV-a o privremenom udaljenju Jelenića s dužnosti, no ovaj je put njegovu žalbu odbio.

- Vrhovni sud smatra da je odluka DOV-a pravilno obrazložena. Zakon propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći.

Međutim, do privremenog udaljenja će doći ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, uz ispunjenje ostalih uvjeta (predložena kazna razrješenja u stegovnom postupku i prijedlog za privremeno udaljenje). Te pretpostavke su ispunjene.

U odluci DOV-a izneseni su razlozi razmjernosti i opravdanosti privremenog udaljenja zamjenika glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske. Izneseni razlozi se mogu sažeti kao „neprimjeren vanjski utjecaj“ i „permanentno stanje potencijalnog sukoba interesa“.

Stegovni postupak se vodi zbog ponašanja (članstva u jednoj udruzi) koje je, navodno, suprotno temeljenim načelima Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Time je, navodno, nanesena šteta ugledu državnog odvjetništva ili državnoodvjetničke dužnosti.

Vrhovni je sud ocijenio da je odluka DOV-a zasnovana na zakonom propisanim pretpostavkama za ovu mjeru i ovaj stadij postupka. Međutim, ona nije i ne može biti temelj za konačnu odluku o stegovnoj odgovornosti. Odluka o stegovnoj odgovornosti mora biti zasnovana na bitno strožim pretpostavkama te o njoj još nije pravomoćno odlučeno (jer je odluka DOV-a ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak - navodi se u obrazloženju Vrhovnog suda.

U međuvremenu, Jelenić koji je privremeno udaljen s dužnosti te čeka ponovo pokretanje stegovnog postupka protiv sebe, tražio je i dobio odobrenje DOV-a da vodi seminar u Crnoj Gori za kolege tužitelje.

