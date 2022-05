Sutra objava presude u slučaju smrti malene Nikoll, sudac: 'Pomogla nam je dodatna dokumentacija'

Jutros je na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu nastavljeno suđenje roditeljima malene Nikoll Dedić (2) iz Nove Gradiške koja je prošle godine tragično preminula na Uskrs zbog stravičnih ozljeda glave.

Samo suđenje zatvoreno je za javnost, a tijekom dana ispitana su dva svjedoka te je bilo izneseno dopunsko vještačenje zagrebačke Klinike za dječje bolesti.

Očekivano je da bi ubrzo nakon toga trebala biti donesena presuda, ne bude li daljnjih dokaznih prijedloga.

Sudac istrage Slaven Vidmar izvijestio je javnost o današnjem suđenju.

- Danas je održana rasprava, završen je dokazni postupak te su održane završne riječi. Presuda će biti objavljena sutra u 10 sati - najavio je.

Ispitano je ukupno 20-ak svjedoka te vještak, a pribavljena je i sva dokumentacija koje su stranke predlagale.

- Svi su dokazni prijedlozi usvojeni i provedeni. Sve što se čekalo, došlo je do današnje rasprave. Za najteže kazneno djelo koje se jednom od optuženika stavlja na teret je predviđena kazna zatvora od tri do 15 godina, a za ostala kaznena djela od jedne do pet godina. Radi se o kaznenim djelima povrede djetetovih prava - dodao je.

Je li pomogla dodatna medicinska dokumentacija koja je posljednih dana zatražena, Vidmar je kazao:

- Naravno, bila bi inače nekompletna - kazao je te dodao kako ni objava presude, kao ni suđenje, neće biti otvoreno za javnost.

Nakon smrti djevojčice krenula je istraga kojom je utvrđeno da su roditelji mjesecima zlostavljali i zanemarivali dijete. Prvookrivljena je majka kojoj se na teret stavlja da je 31. ožujka 2021. odgurnula curicu, usljed čega je ona zadobilo ozljede i preminula.

I ona i otac sumnjiče se i za emocionalno zanemarivanje i zlostavljanje djece. Sve se to događalo dok je dijete bilo pod nadzorom Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški. Roditelji su uhićeni, a ravnatelj Centra za socijalnu skrb je smijenjen