Moguće poništavanje presude kojom je legaliziran pobačaj, Amerikanci izašli na ulice

Protivnici prava na pobačaj i zagovornici toga prava izašli su u utorak na ulice Washingtona nakon vijesti da bi američki Vrhovni sud mogao poništiti presudu Roe protiv Wadea iz 1973. kojom je legaliziran pobačaj u cijeloj zemlji.

Prvi nacrt većinskog mišljenja sudskog vijeća koji je procurio u javnost sugerira da je sud za poništenje presude Roe protiv Wadea, izvijestio je Politico u ponedjeljak. Reuters nije odmah uspio potvrditi autentičnost toga nacrta. Vrhovni sud i Bijela kuća odbili su komentirati medijska izvješća.

Nekoliko sati nakon vijesti pred zgradom suda u američkom glavnom gradu suočili su se protivnici pobačaja uzvikujući "Hej, hej, ho, ho, Roe protiv Wadea mora otići" i pristaše prava na pobačaj koji su vikali "abortus je zdravstvena skrb".

Pobačaj je jedno od pitanja koja izazivaju najveće podjele u američkoj politici već gotovo pola stoljeća.

Vrhovni sud je 1973. legalizirao pobačaj na temelju tužbe Teksašanke Norme McCorvey (u spisu je korišten pseudonim Jane Roe) koja je 1969. ostala trudna s trećim djetetom i željela je pobaciti. Ona je podnijela tužbu protiv mjesnog državnog odvjetnika Henryja Wadea tvrdeći da je zabrana pobačaja u Teksasu protuustavna.

Anketa Pew Research Centra iz 2021. pokazala je da 59 posto odraslih Amerikanaca smatra da bi to trebalo biti legalno u svim ili većini slučajeva, dok 39 posto smatra da bi trebalo biti nezakonito u većini ili svim slučajevima.

"(Presuda) Roe je temeljno pogrešna od samog početka", napisao je konzervativni sudac Samuel Alito u nacrtu mišljenja od 10. veljače, prema Politicu, koji je kopiju objavio na internetu.

Na temelju Alitova mišljenja sud bi mogao utvrditi da je presuda Roe v. Wade da se dopusti pobačaj koji se smije izvesti do trenutka do kojeg fetus ne može preživjeti izvan maternice, što je između 24. i 28. tjedna trudnoće, pogrešno donesena jer američki ustav ne spominje posebno pravo na pobačaj.

"Pobačaj je duboko moralno pitanje. Ustav ne zabranjuje građanima pojedinih saveznih država da reguliraju ili zabranjuju pobačaj", napisao je Alito, prema dokumentu koji je procurio.

Curenje u javnost nacrta mišljenja je događaj bez presedana koji je izazvao šok u Sjedinjenim Državama, ne samo zato što se sud ponosi time što svoja unutarnja vijećanja čuva u tajnosti. Vijest je zaprepastila pružatelje usluga pobačaja.

U ponedjeljak navečer, Andrea Gallegos, izvršna upraviteljica ženske klinike Tulsa u Oklahomi, upravo je završila s razgovorima s oko 25 pacijentica koje imaju zakazan pobačaj za utorak kako bi im rekla da će njihovi termini morati biti otkazani zbog "Oklahoma zakona" koji će uskoro biti donesen po uzoru na vrlo restriktivne zabrane pobačaja u Teksasu.

“Ne mogu reći da sam iznenađena”, rekla je.

"Sada sve ove druge konzervativne države kao što je Oklahoma donose potpuno iste zakone kao i Teksas. Moram reći da sam postala manje optimistična i mnogo uplašenija za budućnost presude Roe".

Presuda bi bila najopsežnija sudska odluka otkako je bivši predsjednik Donald Trump uspio imenovati tri konzervativna suca u Vrhovni sud, učvrstivši konzervativnu većinu od 6-3.

"Navodni glasovi sudaca, koje su imenovali republikanci, u prilog poništavanju presude Roe v. Wade bili bi grozota i jedna od najgorih i najštetnijih odluka u modernoj povijesti", rekla je predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi i čelnik većine u Senatu Chuck Schumer, oboje demokrati.

Vijest je objavljena nešto više od šest mjeseci prije međuizbora koji će odrediti hoće li demokrati imati svoju tanku većinu u američkom Kongresu sljedeće dvije godine mandata predsjednika Joea Bidena.

Čini se da je nacrt odluke temeljen na usmenoj raspravi održanoj u prosincu u pokušaju Mississippija da obnovi svoju zabranu pobačaja počevši od 15. tjedna trudnoće, a taj zakon blokirali su niži sudovi u toj saveznoj državi.

U izvješću se navodi da je sudska većina sklona podržati zabranu pobačaja u Mississippiju i da bi moglo biti pet glasova za poništavanje presude Roe. Službena odluka se očekuje negdje prije kraja lipnja.

Četvero drugih sudaca koje su imenovali republikanci - Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh i Amy Coney Barrett - glasovali su s Alitom na sudačkoj konferenciji, dodaje se u izvješću.

Nakon početnog glasovanja među sucima nakon usmene rasprave, jednom se dodjeljuje izrada mišljenja većine i nacrta odluke. Zatim se distribuira ostalim sucima. Ponekad se, između početnog glasovanja sudaca i objave odluke, raspored glasova može promijeniti. Odluka je konačna tek kada je objavi sud.

Kršćanski konzervativci i mnogi republikanski dužnosnici dugo pokušavaju ukinuti presudu Roe protiv Wadea.

Ako ta presuda bude ukinuta pobačaj će vjerojatno ostati legalan u liberalnim državama. Više od desetak država trenutno ima zakone koji štite prava na pobačaj. Brojne države pod vodstvom republikanaca donijele su razne restrikcije pobačaja prkoseći presedanu presude Roe posljednjih godina.

Republikanci bi mogli pokušati donijeti zabranu pobačaja u cijeloj zemlji, dok bi demokrati također mogli tražiti zaštitu prava na pobačaj na nacionalnoj razini.

Demokrati su rekli kako nacrt mišljenja potkopava važnost ovogodišnjih izbora, na kojima nastoje zadržati kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom. Republikanski zastupnici kritizirali su curenje, sugerirajući da se radi o pokušaju neprimjerenog pritiska na sud da promijeni smjer razmišljanja.

Grupa protiv pobačaja Susan B. Anthony List pozdravila je tu vijest.

"Ako presuda Roe doista bude ukinuta, naš će posao biti izgraditi konsenzus za najjaču moguću zaštitu nerođene djece i žena u svakom zakonodavnom tijelu", rekla je predsjednica Marjorie Dannenfelser u priopćenju.