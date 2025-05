Oglasilo se Županijsko izborno povjerenstvo: Stiglo pojašnjenje o glasačkim listićima u moru

Nakon što su se u javnosti pojavile fotografije glasačkih listića razbacanih po tlu i u moru kod Pučišća na otoku Braču, stiglo je službeno pojašnjenje iz Županijskog izbornog povjerenstva koje tvrdi da izborni proces nije ugrožen. Podsjetimo, ranije smo izvijestili nakon što smo kontaktirali kandidatkinju za splitsko-dalmatinsku županicu Ivana Ninčević Lesandrić koja nam je uz fotografije poslala je i snažno upozorenje javnosti:

“Na fotografijama koje gledate nisu obični papiri - ovo su vaši glasovi, vaše pravo da birate tko će upravljati županijom sljedeće četiri godine. To pravo vam netko pokušava oduzeti! Duboko me zabrinjava vijest i prizori razbacanih glasačkih listića koji su jutros viđeni po tlu i u moru u Pučišćima na Braču. Ovo je ozbiljno narušavanje povjerenja građana u izborni proces i demokratske standarde. Sve smo prijavili DIP-u i MUP-u. U nedjelju biramo kako će izgledati naša županija iduće četiri godine – i to mora biti izbor koji je pošten, čist i zakonit.”

Nakon prijave DIP-a i MUP-u oglasilo i Županijsko izborno povjerenstvo, koje u priopćenju potvrđuje da je 35 listića završilo u moru – no, tvrde, riječ je o nesretnom slučaju izazvanom jakim vjetrom, a ne o pokušaju izborne manipulacije. “Možemo potvrditi da se na području općine Pučišća tijekom jučerašnjeg dana, prilikom prenošenja glasačkih listića u zgradu Općine koja se nalazi na rivi, oko 20 metara od mora, uslijed jakog udara vjetra podigao poklopac kutije u kojoj su se nalazili preuzeti glasački listići za izbor župana Splitsko-dalmatinske županije za drugi krug glasanja, te je 35 listića palo u more,” stoji u priopćenju.

Dodaju da su svi ti listići već formalno izdvojeni i da ne postoji nikakva mogućnost da budu iskorišteni prilikom glasanja: “Svi glasački listići su identificirani serijskim brojevima, te je točno utvrđeno koji serijski brojevi glasačkih listića nedostaju u kutiji. Navedeni listići su formalno izdvojeni, te oni neće biti sastavni dio izbornog materijala. Stoga ne postoji nikakva mogućnost da se sporni glasački listići nađu na biračkom mjestu, odnosno da utječu na zakonitost izbornog procesa.”