NOVE SMJENE U VLADI

Vlada razriješila Damira Truta

Sjednica Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije na kojoj su sudjelovali Tomo Medved i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija
04.09.2025.
u 17:12

Maja Lebarović imenovana je tajnicom Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske.

Vlada je, na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak, razriješila ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite  Damira Truta zbog isteka mandata, a Nevenu Karasu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja, do imenovanja ravnatelja, a najduže do šest mjeseci.  Kako se navodi u Vladinu priopćenju, Zvonimiru Peniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju, do imenovanja ravnatelja te Uprave, a najduže do šest mjeseci. 

Također, kada je riječ o kadrovskim pitanjima, Helgi Svirčić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci. Maja Lebarović imenovana je tajnicom Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske.

