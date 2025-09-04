Vlada razriješila Damira Truta

Vlada je, na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak, razriješila ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Damira Truta zbog isteka mandata, a Nevenu Karasu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja, do imenovanja ravnatelja, a najduže do šest mjeseci. Kako se navodi u Vladinu priopćenju, Zvonimiru Peniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju, do imenovanja ravnatelja te Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Također, kada je riječ o kadrovskim pitanjima, Helgi Svirčić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci. Maja Lebarović imenovana je tajnicom Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske.