FOTO Olujni vjetar stvara kaos: Demolirane terase kafića u Zagrebu, srušilo se stablo, zatvorene mnoge ceste

Jak vjetar probudio je jutros Zagrepčane, ali i napravio probleme u prometu. Vjetar puše i do 60 km/h pa je tako srušio stablo kod Zapadnog kolodvora. Demolirao je i terase nekih kafića, nosio stolice i stolove, rušio suncobrane. Problemi i u tramvajskom prometu.ZET javlja da je zbog toga došlo do oštećenja naponske mreže.

- Zbog jakih udara vjetra, žičara Sljeme neće prometovati do poboljšanja vremenskih uvjeta. Zbog prometno-tehničkih poteškoća, tramvajska linija 1 umjesto do Zapadnog kolodvora privremeno prometuje do Črnomerca - stoji u objavi.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te razmjerno vjetrovito, a detaljniju prognozu pročitajte OVDJE.

Foto: Facebook/ZET

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene. Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50, DC27); autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Obilazak za ostala vozila je državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3); Paški most (DC106).

Zbog vjetra na dionici DC1 Borje-Klapavice, državnoj cesti DC99 između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-Križišće te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I.skupina). Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za I. skupinu vozila (autobusi na kat, motocikli i vozila s priključnim vozilom). Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski pa HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

>>Znanstvenici predvidjeli: Hrvatski grad među prvima koji će biti potpoljeni zbog globalnog zatopljenja>>