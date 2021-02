Visoko zagađenje: Zrak u Slavonskom Brodu nečist. Rafinerija, kažu, ne radi

Postaje za mjerenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu u posljednje vrijeme mjere izrazito visoka zagađenja. Indeks zagađenja već je nekoliko dana ekstremno onečišćen (“u ljubičastom”), što znači da je zrak čak 10 do 15 puta zagađeniji od dopuštenog. Brođani su prisiljeni kontinuirano udisati ekstremno visoke koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5, ali i zabrinjavajuće koncentracije ozona, benzena i povećane koncentracije sumporovodika. Konačno rješenje ovog problema oni čekaju već 12 godina držeći i dalje neslavnu titulu grada s najzagađenijim zrakom u Hrvatskoj.

Razni onečišćivači

Prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, glavni razlog za lošu kvalitetu zraka u posljednja tri dana su lebdeće čestice PM10. Struka još uvijek nema odgovor odakle Brođanima toliko onečišćenje. U Zavodu za javno zdravstvo kažu da povišene vrijednosti lebdećih čestica PM10 i PM2.5 nastaju iz različitih izvora – od onečišćivača poput Rafinerije nafte u susjednom Brodu u Bosni i Hercegovini, za koju se ne zna da li trenutačno radi ili ne, do prometa, kućnih ložišta ili su nošene vjetrom s drugih lokacija.

– Lebdeće čestice su i inače povišene u zimskim mjesecima. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, lebdeće čestice koje su zapravo mješavina različitih čestica različitog sastava utječu kod dugotrajnije izloženosti na povećan kardiovaskularni morbiditet i mortalitet. Neki radovi govore da utječu na povećan prijam ljudi na bolničku hospitalizaciju, a također znaju utjecati i na napadaje ljudi koji boluju od kronične opstruktivne bolesti pluća, odnosno bronhalne astme – kaže dr. Ante Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 08.02.2021., Slavonski Brod - Brodjani podatke o trenutnom indeksu zagadjenja zraka mogu pratiti na velikom informativnom displeju u sredistu grada. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Iako Rafinerija službeno ne radi već dvije godine, u gradskoj upravi Slavonskog Broda nisu uvjereni da je to točno. S obzirom na to da nemaju informaciju o tome što je uzrok onečišćenju, ponovno su uputili upite predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću, ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću, ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu te Generalnom konzulatu RH u Banjoj Luci.

– Slijedom dosadašnjih saznanja kojim se onečišćenje zraka u velikoj mjeri odnosilo na rad Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, dopis smo uputili izravno i odgovornim osobama u tvrtki Zarubežnjeft, jer od državnih vlasti, dosad, nismo primili službene informacije koje bi sadržavale podatke o radnjama u susjednoj državi – poručuju iz slavonskobrodske gradske uprave.

Prozivaju ministra Ćorića

Brođane ovakvo stanje sve više zabrinjava. Na mjernim postajama izmjerena je vrijednost lebdećih čestica čak do 330 mikrograma, a u prosjeku ne bi smjelo biti više od 20 do 50. Do sada je glavni krivac onečišćenog zraka bila rafinerija, no iz rafinerije su krajem siječnja Ministarstvu poslali dopis u kojem ističu kako postrojenje koje proizvodi naftu ne radi. Iz udruge za zaštitu okoliša Eko-Integral poručuju kako neće pisati otvorena pisma, ali će od ministra Ćorića tražiti da dođe u Slavonski Brod i kaže što je njegovo ministarstvo u posljednje četiri godine, koliko mu je on na čelu, poduzelo po ovom pitanju.

– Alarmantno je da su i jedna i druga mjerna postaja u Slavonskom Brodu ovih dana u ljubičastom, i to u kontinuitetu. Ima tu i lokalnih zagađivača, ali mi sumnjamo na to da je rafinerija možda ipak počela s radom. U svakom slučaju, stanje nakon 12 godina više nije samo zabrinjavajuće nego, usudio bih se reći, katastrofalno – kaže Peter Tot-Đerđ iz ekološke udruge Eko-Integral.