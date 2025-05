Vikend prati kišoviti tjedan, ali u nekim dijelovima zemlje će ipak biti malo više sunca nego prethodnih dana

Nakon što je prvomajski, za mnoge i produženi vikend obilježilo sunčano i toplo vrijeme, u tjednu iza nas je, pak, prevladavalo kišno i tmurno vrijeme, napose u kopnenom dijelu zemlje. Nestabilne vremenske prilike nastavljaju se i danas, ali s nešto više sunca na Jadranu gdje će biti pretežno sunčano, javljaju iz DHMZ-a.

Poslijepodne su uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, u gorju umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka bura, s poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 °C.

Sutra nas pak očekuje pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti će proteći uz jači razvoj oblaka, a lokalno je moguć poneki pljusak. Krajem dana sa sjeverozapada naoblačenje. Ujutro lokalno može biti magle. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu sjeverozapadni i zapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša većinom između 19 i 24 °C.

Početak tjedna bit će promjenjiv, no uz više sunčanih razdoblja, osobito na Jadranu. Malo kiše ili poneki pljusak mogući su u ponedjeljak, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, dok bi u utorak povremene oborine mogle stići i do obale.

Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati sjeverozapadnjak i zapadnjak. U drugom dijelu ponedjeljka i u utorak na sjevernom Jadranu očekuje se i bura, ponegdje jaka. Temperatura zraka na Jadranu ostat će stabilna, dok će na kopnu dnevne vrijednosti biti u blagom padu.

