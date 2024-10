VIDEO Ukrajinski oklopnjaci raznijeli rusko vozilo s 15 metara udaljenosti: 'Ovo je najbliža tenkovska bitka koju sam ikada vidio'

U sukobu u Kursku ovog tjedna dva ukrajinska tenka iz neposredne su blizine – samo petnaestak metara – raznijela rusko oklopno vozilo koje im se približavalo. Tenkovi 17. tenkovske brigade ukrajinske vojske (T-64 ili T-72) dvaput su pogodili rusko vozilo i potpuno ga uništili.

"Ovo je najbliža tenkovska bitka koju sam ikada vidio!" rekao je, kako prenosi Forbes, umirovljeni general američke vojske Mark Hertling. Bizarna borba započela je kada se rusko vozilo počelo velikom brzinom približavati dvama ukrajinskim tenkovima parkiranim pored linije drveća negdje u Kursku.

In the Kursk region, a Russian APC drove straight into the path of a Ukrainian tank from the 17th Separate Tank Brigade. The tank opened fire at point-blank range. pic.twitter.com/SgpLZaVe4Y