VIDEO Rusi smislili novu taktiku. Pogledajte kako žele nasamariti ukrajinske dronove: 'Bilo bi nerazumno ne koristiti ovo'

Čini se da ruske snage pripremaju novu taktiku u borbi protiv ukrajinskih dronova, koristeći lutke obučene u vojne uniforme kako bi privukle napade. Na internetu su se pojavili videozapisi koji prikazuju te lutke poredane uz gume u šumovitom području, a jedna od njih čak drži raketni bacač. Cilj ovih lutki je, vjeruje se, strateški zbuniti ukrajinske dronove i skrenuti vatru s pravih ciljeva.

Prema Keiru Gilesu, stručnjaku za Rusiju iz think tanka Chatham House, ovakva taktika pokazuje kako rat postaje sve više personaliziran, jer se municija sada sve više koristi za pronalaženje pojedinačnih meta. "Lutke se uklapaju u trend modernog ratovanja, gdje se ciljevi svode na pojedince", izjavio je Giles. Dodao je za The Telegraph da se ruske snage često pretvaraju da su mrtvi kada primijete FPV dron iznad sebe, što lutke čini učinkovitim načinom da operatori dronova posumnjaju u autentičnost cilja koji napadaju.

Russia uses dummies to fool Ukraine's FPV and UAV pic.twitter.com/m20ynAnIGU