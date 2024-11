VIDEO Tviteraši se rugaju Trumpu, obukli ga kao vjevericu, uključili i Muska, pogledajte najbolje objave

Nakon što je jasno da će novi stari predsjednik Amerike biti Donald Trump, po platformi X krenule su reakcija na njega i njegovu protukandidatkinju demokratkinju Kamalu Harris. Na nekadašnjem Twitteru, sve vrvi objavama na temu američkih izbora, mi smo izdvojili neke od njih...

🇺🇸🐿️ FLASH – Pour son dernier meeting, Donald Trump s’est déguisé en écureuil pour rendre hommage à Peanut, l’écureuil star des réseaux sociaux récemment euthanasié. pic.twitter.com/egUTO4kY7l — Pediavenir (@Pediavenir) November 4, 2024

S obzirom na to da dolazi blagdansko vrijeme, neki su se sjetili scene iz popoularnog filam 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' gdje glavni glumac sreće Donalda Trumpa u hotelu.

Seriously? After the 2024 Election if Home Alone 2: Lost in New York get a rerelease, they really need to cut this scene cause, this scene feels so unnecessary seeing a orange messiah cameo in one part and should be replaced by a hotel clerk.



Anyways, fuck Donald Trump. pic.twitter.com/8Y3KgkAyhC — 🍉Terry Penguin/SuperMarioFan65🍉 (@AxelGoldfarb1) November 5, 2024

🚨BREAKING: Donald Trump has won the 2024 election and is now the President of the United States, effective immediately pic.twitter.com/a3EpCNzXSs — greg (@greg16676935420) November 6, 2024

Dio tviteraša sjetio se i Trumpovog prijateljstva s Elonom Muskom.

C'est parti pour 4 ans de folie.

Vous n'êtes pas prêts. pic.twitter.com/PaFkquxX9g — Comité Trump France (@TrumpFrance) November 6, 2024

VEZANI ČLANCI:

🚨🇺🇸 BREAKING: PRESIDENT TRUMP HAS WON THE 2024 ELECTION.



Americans voted AGAINST GENOCIDE, WW3 & economic misery. pic.twitter.com/otALDl2hHz — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 6, 2024

Wearing this shirt at the next Trump rally pic.twitter.com/xWSf0fvBtT — Bubba O'Riley (@BubbaRedux) November 4, 2024

>>FOTO Karijera mu je krenula uz 'tatin poguranac', zarađivao milijarde i doživio bankrote: Dječak plavih očiju opet želi biti prvi čovjek SAD-a>>