TRAGEDIJA U MEKSIKU

VIDEO Stravične scene na autocesti: Nekoliko vozila se zapalilo, poginulo 15 ljudi

14.09.2025.
u 06:53

„Izražavamo solidarnost i podršku pogođenim obiteljima u ovom bolnom trenutku“, rekao je guverner Yucatana Joaquin Diaz Mena

 U požarnoj nesreći na meksičkom poluotoku Yucatanu u subotu je poginulo 15 ljudi, prema riječima državnog tajnika za javnu sigurnost. U nesreći, koja se dogodila na autocesti između Meride i Campechea, poginuli su putnici u prikolici, automobilu i taksiju.

„Izražavamo solidarnost i podršku pogođenim obiteljima u ovom bolnom trenutku“, rekao je guverner Yucatana Joaquin Diaz Mena u izjavi za X. „Od prvog izvješća, hitne, sigurnosne i zdravstvene službe bave se situacijom kako bi pružile hitnu pomoć“, rekao je.

