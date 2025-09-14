VIDEO Stravične scene na autocesti: Nekoliko vozila se zapalilo, poginulo 15 ljudi

U požarnoj nesreći na meksičkom poluotoku Yucatanu u subotu je poginulo 15 ljudi, prema riječima državnog tajnika za javnu sigurnost. U nesreći, koja se dogodila na autocesti između Meride i Campechea, poginuli su putnici u prikolici, automobilu i taksiju.
„Izražavamo solidarnost i podršku pogođenim obiteljima u ovom bolnom trenutku“, rekao je guverner Yucatana Joaquin Diaz Mena u izjavi za X. „Od prvog izvješća, hitne, sigurnosne i zdravstvene službe bave se situacijom kako bi pružile hitnu pomoć“, rekao je.
#Mexico: A pipeline and truck catch fire on the Periférico ring road in Apodaca, Nuevo León.... pic.twitter.com/1MQDEKj1pA— CMNS_Media⚔️ #Citizen_Media🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) September 13, 2025
