VEČERNJI U BUDIMPEŠTI

UŽIVO Magyar se obraća pristašama: 'Oprezno smo optimistični. Neću o detaljima...'

Autori: Tomislav Krasnec, Dario Topić, Večernji.hr
12.04.2026.
u 19:41

“Mađarska danas nije funkcionalna demokratska država. Želio bih zahvaliti volonterima na izborima i kolegama na zaustavljanju brojnih izbornih prevara diljem zemlje”, poručio je Magyar u govoru.

Péter Magyar obraća se okupljenima u svom stožeru nakon zatvaranja birališta, uz oduševljenje i glasno odobravanje okupljene mase, nakon što mu ankete predviđaju pobjedu. “Na temelju informacija koje imamo, mi smo optimistični, oprezno optimistični. Neću o detaljima, ali želim vam zahvaliti”, poručio je na početku obraćanja.

Ponovio je i kritike na račun izbornog procesa. “U funkcionalnoj demokraciji sloboda izbora bi trebala biti zajamčena, ali nažalost Mađarska danas nije demokratski funkcionalna država i rad volontera bio je potreban, na čemu im zahvaljujem. Želio bih zahvaliti kolegama na zaustavljanju mnogih izbornih prevara”, rekao je Magyar. Dodao je i da postoje nelogičnosti u rezultatima: “Fidesz je pobijedio na mjestima gdje je izlaznost manja nego 2022. ili 2018., što je u suprotnosti s trendom u ostatku zemlje.” Naglasio je da se konačni rezultati još čekaju.

Ranije je istaknuo i optimizam temeljen na izlaznosti i prikupljenim podacima, ocijenivši da je visoka izlaznost pokazatelj koliko su građani svjesni važnosti izbora. “Ovo je postao, i bit će, praznik demokracije”, zaključio je, dok su ga okupljeni dočekali uz pljesak i povike podrške.

Mađarska Peter Magyar

