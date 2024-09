VIDEO Bivši ministar obrane: Previše se maše pojmom vrhovnog zapovjednika. On funkcionira samo u ratu

Bivši ministar obrane Jozo Radoš bio je gost današnje emisije Večernji TV-a, s kojim smo razgovarali o temi koja je proteklih tjedana punila novinske stupce - korištenje vojnih helikoptera za potrebe predsjednika Republike Hrvatske. Kasnije se počelo govoriti i o korištenju vojnih zrakoplova, automobila, brodova... A tema, čak ni s dolaskom hladne fronte ne postaje manje vruća.

Nismo vas dugo vidjeli u medijima, otkako ste se umirovili kao zastupnik u EU parlamentu. Ipak ste bili ministar obrane i imate iskustva, doduše u drugim vremenima, oko toga koja je dobra praksa u korištenju vojnih resursa za potrebe dužnosnika. Mislite li da je Milanovićevo korištenje vojnih helikoptera opravdano ili mislite da je prozivanje za vozikanje na mjestu?

Mislim da se radi o doista minornoj temi. Predsjednik RH, kao i Vlade i Sabora imaju mogućnosti korištenja vojnih resursa kada treba, pogotovo predsjednik RH. Ovo što je objavljeno da se vozio oko 70 puta u četiri godine čak i nije pretjerano, samo ne znamo koliki je dio putovanja vezan uz predsjedničke dužnosti, a koliki je dio nekakav komoditet. Pritom dužnosnici imaju pravo na nekakvu vrstu komoditeta, a sad u kojoj mjeri, to je pitanje. Ipak, dobro je da se tema otvorila kako bi se postavili standardi. Visoki dužnosnici imaju pravo na odmor, ali njihova dužnost traje 24 sata, oni ne prestaju biti to što jesu. Trebala bi postojati nekakva mjera i moraju biti dobar primjer, inače gube autoritet i mogućnost da utječu na eventualne zlouporabe na nižim razinama.

U vaše vrijeme kada ste bili ministar obrane, premijer je bio Ivica Račan. Je li bilo takvih slučajeva? Predsjednik je bio Stipe Mesić. Kako je to tada izgledalo, je li bilo korištenja od strane obojice?

Ne, to je bilo rijetko. Ja sam se vozio vojnim helikopterom možda dva puta, ali uvijek u funkciji nekakvog događanja. Taj problem tada nije postojao tako da bi trebalo postaviti standarde. Ipak su to javni resursi - to nisu samo helikopteri, već i brodovi pa i vile. To bi trebalo dovesti u mjeru kako bi se poslale pozitivne poruke da bi se javna sredstva trebala koristiti ograničeno.

Nakon što je Nacional objavio da je premijer Andrej Plenković koristio policijski gliser, čini se kako se uvrijedio jer se ''to dvoje uopće ne može uspoređivati''. Njegova teza je, čini se po izjavama, da Milanović koristi vojne helikoptere koji nisu za prijevoz štićenih osoba, dok policijski gliseri to jesu. Mislite li da je takva Plenkovićeva reakcija na mjestu?

Radi se o korištenju javnih resursa. Ako se to koristi u funkciji obnašanja dužnosti, onda je to prihvatljivo. Ako se koristi za privatne stvari, to treba izbjegavati. Policijskim gliserom se možete i vozikati. Pitanje je mjere, bilo bi dobro da se to pitanje potpuno razjasni. Međutim, u uvjetima sukoba i naguravanja u javnom prostoru, bojim se da neće biti vrijeme da se postave standardi.

POVEZANI ČLANCI:

Da, možda nije najsretnije vrijeme kad imamo tvrdu kohabitaciju gdje dvije taštine kod obojice nadglasavaju nekakvu racionalnost u vođenju poslova.

To nije samo ovo pitanje, već i svi ostali sukobi. To vrijeme žestokih sukoba i javnih sučeljavanja, gdje dolazi do polarizacije, nije dobro da se postave standardi kako bi se vidjelo što se događa.

Je li Milanović ipak u načelu u krivu kad zaobilazi ministra obrane i zapovijeda načelniku Glavnog stožera korištenje javnih resursa? Logika ministra Anušića, a ranije i Banožića, je bila da pošto ministar obrane odgovara za proračun, on mora biti barem obaviješten o svemu što dolazi od predsjednika RH jer je riječ o trošenju novaca za koje on odgovara, a ne predsjednik. Bili vama bilo ugodno, a bili ste u toj poziciji, da vas je predsjednik zaobilazio i naručivao troškove za vaš proračun?

Postoje puno važnije stvari od toga, to su minorne stvari. Bez obzira bilo to ugodno ili neugodno, to su sitne stvari, čak i financijski. Problemi nastaju jer se njihov sukob prenosi u javni prostor i onda to postaje velika tema političkog života. To se pojavljuje vrlo često, pogotovo u novim demokracijama, i nije ga moguće riješiti zakonskim izmjenama, već normalnom komunikacijom. Previše se maše pojmom vrhovnog zapovjednika jer on prema našem zakonu u stvarnosti funkcionira samo u okolnostima rata. Čak i u vrijeme neposredne ugroze uporaba vojske se događa uz supotpis predsjednika Vlade, a za sva imenovanja i razrješenja potreban je prijedlog ministra obrane. Prema tome, to su mirnodopske ovlasti koje je deplasirano koristiti instituciju zapovijedanja. Jedino pravo zapovijedanje koje je predviđeno zakonom je ratno stanje.

Vidjeli smo ljetos da je Milanović koristio s pozicije vrhovnog zapovjednika da zapovijedi načelniku Glavnog stožera OSRH obustavu vojne vježbe. Očito se već dogodilo isplovljavanje brodova Hrvatske ratne mornarice prema akvatoriju Dubrovnika kako bi se vojna vježba odigrala, a onda je usred toga predsjednik povukao te brodove. Je li to znak slabosti za Hrvatsku koja više ratuje sama sa sobom i nije u stanju odigrati jednu vojnu vježbu?

Sigurno. Ministarstvo sudjeluje u planiranju aktivnosti vojske tako da je to istovremeno i nadležnost ministarstva. Ako je nešto bilo neprimjereno, to se trebalo riješiti jednim telefonskim razgovorom savjetnika predsjednika s načelnikom Glavnog stožera, a ne nekakvom zapovijedi. To je bilo stanovito šamaranje vojske s pozicije predsjednika RH. Ali, što tu ministar može učiniti? Najbolje je odšutjeti jer što god kažete, dolazite u sukob. U ono vrijeme, kada sam ja imao sukobe s predsjednikom, taj se odnos tek stvarao jer smo tek ušli iz polupredsjedničkog u parlamentarni sustav, ali nikada ne bih reagirao na takvu sitnicu, to bih prešutio.

Imali ste tenzija?

Naravno, to je bilo vrijeme kada su se odlučivali odnosi između Vlade i parlamenta i taj je sukob bio prirodan. To je bilo pitanje donošenja zakona. Ministar je u ulozi demokratskog nadzora oružanih snaga, sustavi se deformiraju ako su bez nadzora, ali s druge strane ne smije dovoditi u pitanje stručnu autonomiju vojske, kao što to ne smije ni ministar unutarnjih poslova raditi policiji. U to su se vrijeme odnosi definirali zakonom 2002. i ja nisam bio time zadovoljan jer sam smatrao da je klatno previše otišlo na stranu predsjednika RH, čime je njegova pozicija bila previše militarizirana u odnosu na njegove druge ovlasti. On sudjeluje u aktivnostima vojske, a nema ga u nekom drugom, možda čak i važnijem području, a to je vanjska politika.

Foto: Večernji TV

Mesić je tada inzistirao na toj ulozi u praksi?

To je bilo vrijeme u kojem se u sukobu obično događalo da predsjednik stane na stranu vojske, pa je onda ministru teško obavljati dužnosti jer iza vojske stoji autoritet predsjednika RH. Sam predsjednik Mesić nije posebno inzistirao na nekim svojim ovlastima, ali su vojnici željeli imati nekakvu autonomiju od ministra i da on daje novac, dok ga oni troše kako hoće. To ministar, naravno, ne može dopustiti. Tim se zakonom dogodilo da je ministar ušao u zapovjedni lanac - predsjednik RH je mogao izdavati zapovjedi samo preko ministra, upravo kako bi se izbjeglo dvostruko zapovijedanje. Međutim, to rješenje ni danas ne bi funkcioniralo jer ako ministar odbije provesti zapovijed predsjednika, tu se uključuje i Sabor. Ako je Sabor odlučio da ministar nije pogriješio, onda se stvar nastavlja. Neka pitanja ne možete riješiti normativnim putem, već dobrom voljom i kulturom.

Cijelu emisiju možete pogledati na YouTube kanalu Večernjeg lista