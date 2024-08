Izvještaj otkrio da je Milanović koristio vojne helikoptere čak 348 puta: 'Jedna od omiljenih destinacija je Hvar'

U novom političkom sukobu Vlade premijera Andreja Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića izbila je i afera oko letova predsjednika države helikopterima HRZ-a. Vlada, odnosno premijer, te ministar obrane Ivan Anušić, smatraju da Milanović prekomjerno koristi vojne helikoptere, dok im je Milanović odgovorio sa zapovijedi vojnoj tajnoj službi VSOA-i da istraži od kuda iz MORH-a cure podaci o njegovim letovima helikopterom, jer to po njemu predstavlja ugrožavanje njegove i nacionalne sigurnosti. Zasmetalo mu je kada je primijetio da su ga kamere nekih nacionalnih televizija u dva navrata dočekale i snimile kako slijeće helikopterom. Pa se upitao otkud novinari to znaju.

Zauzvrat je Milanović napao i Plenkovića jer on leti avionom, koji je 10 puta skuplji, te je karikirao da leti iz Velike Gorice u Dugo Selo sa stranačkom ekipom. Kako ministar Anušić smatra da podaci o aktualnom letu trebaju biti klasificirani, no ne mogu biti klasificirani podaci o tome koliko puta je Milanović koristio vojne helikoptere, zatražio je od Oružanih snaga RH izvješće o tome koliko se puta u svom mandatu od 2020. do sada Milanović koristio vojnim helikopterima.

Kao što je poznato, Milanović je u rujnu 2020. promijenio proceduru podnošenja zahtjeva za korištenje helikoptera ili drugih vojnih resursa (nije želio da mu ministar Mario Banožić odobrava letove) i od tada on izravno daje zapovijed načelniku Glavnog stožera. Pri tome je on te svoje zahtjeve označio kao povjerljiv dokument. Anušić je dobio iz OSRH traženu statistiku, a Večernji list je dobio uvid u dio tablica, kao i u konačni izračun korištenja helikoptera i vojnih brodova.

Predsjednik Milanović je, prema tim podacima, helikoptere HRZ-a koristio 348 puta. U MORH-u kažu da je bilo i više letova, ali su podaci skupljani po hitnoj proceduri. Ukupno trajanje letova iznosi 241 sat i 25 minuta. Predsjednik je, dakle, u prosjeku koristio helikoptere svaki peti dan svog mandata. Najomiljenija destinacija predsjednika RH je Hvar, kamo je letio na desetke puta, potom Brijuni, Sinj, Slunj. Ima tu i dosta letova za i iz Dubrovnika, Korčule, Gračaca, Karlovca, Tounja itd. Izdvaja se najviše destinacija Hvar, očito zato što Milanović koristi tamošnju državnu vilu, u kojoj on ljetuje, ali, kao što je vidljivo iz tablica letenja, često odlazi na Hvar u mir tamošnje državne vile i ne samo zbog ljetovanja. Najčešće ne putuje sam, nego u društvu tri, pet i sedam, pa sve do 15 drugih osoba, čija se imena ne navode.

VEZANI ČLANCI:

S helikopterom tipa Mi-8 MTV Milanović je imao 120 letova, u trajanju od 80 sati i 20 minuta. Najviše je letio s također helikopterom ruske proizvodnje, ali suvremenijim Mi-171 Sh, imao je 138 letova u ukupnom trajanju od 97 sati i 30 minuta. S najnovijim i najmodernijim helikopterom američke proizvodnje UH-60 M Blackhawk, predsjednik je letio 90 puta u ukupnom trajanju od 63 sata i 35 minuta. U Oružanim snagama su trošak leta, kako tvrde u MORH-u, preliminarno izračunali po znatno nižim, starim cijenama, a u MORH-u ističu da, prema sadašnjim tablicama, sat leta ruskim helikopterom zajedno sa svim troškovima posada stoji 6850 eura, a Blackhawkom 8899 eura. Stoga MORH u svojoj najnižoj procjeni tvrdi da je Milanović na svoje letove helikopterima do sada "spržio" oko milijun eura iz vojnog budžeta.

U stručnim krugovima razvila se diskusija jer su neki tvrdili da piloti helikoptera ionako stalno moraju letjeti, s ili bez putnika, te da je i let s predsjednikom za njih trenaža. Drugi su, pak, tvrdili da se predsjednik očito previše vozika i shvaća helikopter kao svojevrsni taksi te da nije za pilote trenaža kada prevoze VIP osobu i nije to usporedivo s primjerice letom kad simuliraju borbu i prijevoz specijalaca u ratnoj situaciji. Ministar Anušić objašnjava za Večernji list da je zatražio izvještaj Oružanih snaga o tome koliko je Milanović koristio resurse HV-a i MORH-a iz razloga što ministar obrane pred zakonom, Saborom i državnom revizijom odgovara za zakonito i namjensko korištenje proračunskog novca Ministarstva obrane.

"Javnost ima pravo znati tko, koliko i na koji način troši novac poreznih obveznika. Nadalje, mediji su tražili predsjednika da objavi te podatke, no on ih nije htio objaviti", objašnjava Anušić. Kaže da će pokrenuti izmjene Zakona o obrani, jer je "to jedini način na koji bi ministar obrane mogao utjecati na način na koji predsjednik Hrvatske koristi resurse Oružanih snaga, i jedini način na koji bi ministar obrane mogao u skladu sa zakonskim odgovornostima upravljati sustavom obrane". Kaže da je to njegov osobni stav i da će se zalagati za zakonske izmjene. Podsjeća da, premda kao ministar obrane odgovara za trošenje novca, sada ni na koji način nije uključen u donošenje odluke o tome kako i kada predsjednik koristi resurse MORH-a i Oružanih snaga.

U izvještaju Oružanih snaga navedeni su i podaci o tome koliko je puta Milanović koristio i brodove HRM-a. Ništa drastičnoga, dapače, koristio ih je umjereno, i to isključivo u prvim godinama mandata. Ophodni brod Omiš OOB-31 koristio je tri puta, sve zajedno 20-ak sati, dok je motorni brod Učku koristio učestalije, u četiri navrata. Samo jednom je to bio duži put, četverodnevni, kada je posjetio Albaniju. Koristio je još i manje brodove HRM-a u Brijunskom akvatoriju. Procjena je HRM-a da je trošak tih putovanja brodovima iznosio oko 110 tisuća eura.

FOTO Milanovićev život u slikama – od malih nogu do političke karijere