Kandidatkinja za županicu o lažnoj snimci: 'Kada nemaju što, stave ženu da hoda polugola u bikiniju'

Rejting SDP a raste drugi mjesec za redom. Prema nekim anketama, najjača su stranka u državi. Saborska zastupnica i kandidatkinja te stranke za istarsku županicu Sanja Radolović u studiju Večernji TV-a kazala je kako im ankete laskaju, ali i da se njima ne zanose. Jedan dio razloga za rast rejtinga sigurno, kazala je, leži u nezadovoljstvu samom vladom HDZ a i samim nezadovoljstvom na način kako Andrej Plenković vodi ovu državu. No isto tako, poručila je, SDP raste i zbog provođenja programskih politika, ali i činjenice da se SDP na terenu posložio i da ima kvalitetne kandidate. Zato je uvjerena da će SDP dobar rejting kapitalizirati na skorašnjim lokalnim izborima.

- Bit ću prva istarska županica jer je došlo vrijeme za promjenu političkog predznaka na razini same istarske županije-kazala je te na pitanje pogoduje li joj činjenica da IDS u Istri ima de facto "dva kandidata"- bivšeg lidera i aktualnog župana Borisa Miletića i aktualnog šefa IDS-a Dalibora Pausa poručila kako IDS-u želi sreću i da se što prije konsolidiraju, ali i istaknula apsurdni podatak da aktualnom županu Miletiću, koji više nije u IDS-u, kampanju vode još uvijek aktualni članovi IDS-a. - Divim se Daliboru Pausu. Ja ne bih sekunde dozvolila da mi netko bude u stranci i vodi paralelno kampanju mom protukandidatu - kazala je Radolović.

Aktualnom županu i njegovim prethodnicima zamjera mnogo toga. - Iako smo po nekakvim statističkim pokazateljima najrazvijenija županija, kada pogledate neke brojke, nije baš bajno. Meni je bilo nevjerojatno da Karlovačka županija ima veći prosjek neto plaće nego Istarska županija. Drugo, s obzirom na to koliko Istrijani ulažu u državni proračun, koliko smo solidarni s ostalim siromašnim nerazvijenim područjima i županijama u Hrvatskoj, zaista mislim da nekakve osnovne postulate kao što su zdravstvo, socijalna skrb i obrazovanje moramo imati riješene. U Puli čeka na dom preko 3000 ljudi. To je apsurd- istaknula je Radolović. Svi problemi, dodala je, ne mogu se riješiti u jednom mandatu. Pobijedi li na izborima prvo će napraviti reviziju županijskog proračuna i vidjeti gdje novac nepotrebno curi i usmjeriti ga gdje je najpotrebnije. - U zdravstvu treba zaposliti dodatno medicinsko osoblje koje će biti potpora našim liječnicima jer su zatrpani papirologijom. Treba opremiti puno bolje istarske domove zdravlja medicinskom opremom kako bi rasteretili i sam naš bolnički sustav našu opću bolnicu- kazala je. Govoreći o turizmu kazala je da u Istri nemaju samo problem bespravne gradnje već i velik problem nekomercijalnog smještaja.

-Ljudi često znaju pitati, pa dobro što je to nekomercijalni smještaj i da li je to iznajmljivanje na crno. Dakle, imamo cijele stambene zone koje su se pretvorile u takozvane turističke gradove duhova koje su mahom u vlasništvu stranaca. Ti stranci pod krinkom smještaja svoje rodbine i prijatelja, ne plaćaju nikakva davanja za te nekretnine, a opterećuju komunalnu infrastrukturu, prometnice, električnu energiju, vodu, internet itd. I vjerovali ili ne u Istarskoj županiji će se još malo izjednačiti broj kreveta u privatnom i nekomercijalnom smještaju- upozorava Radolović. Problem se, nastavlja, mora riješiti izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ali i kroz županijski prostorni plan koji se nije mijenjao od 2016. godine. Komentirala je i situaciju koju SDP ima u Rijeci, činjenicu da je aktualni gradonačelnik Marko Filipović napustio SDP i da se kandidirao za novi mandat, mimo SDP-ove kandidatkinje Sandre Krpan. Radolović je kazala kako misli da će Krpan biti buduća gradonačelnica Rijeke, ali isto tako dodala kako se, ljudski gledajući, s Filipovićem trebalo prvo razgovarati.

Govorila je i o lažnoj snimci u bikiniju koja joj se podmetala i zbog kojeg je danima bila u centru medijske pažnje. Ima indicije tko je snimku pustio ali ih je odlučila zadržati za sebe. - Sad sam samo poslala poruku što će biti ako se budu i dalje tako ponašali u kampanji. Tada ću znati reagirati, znači odgovoriti. Nije to ništa novo od strane tih istih. Radili su oni to i u kampanjama ranije na lokalnim izborima, jer njima je ovo očito sve biti ili ne biti. Život ili smrt. Iako ne razumiju da i nakon 18.05. treba živjeti u Istri- kazala je. Na pitanje što joj to govori o odnosu prema ženama u politici kazala je kako ti koji se takvim metodama služe misle da je ženu na taj način puno lakše diskreditirat.

- Pokazuje i da kada nemaju što, stave ženu da hoda polugola u bikiniju. Iako, ne vidim što je uopće tu sporno da netko hoda u bikiniju. Bože moj, mislim da se mi preko ljeta ne kupamo obučene u odijelima, nego se kupamo u bikinijima, tako da to ne vidim ništa sporno. Ja sam četrnaest godina u politici. U početku je bilo- tko je ova, što sad ona hoće. Ovog puta, moram kazati, javilo mi se nakon te snimke jako puno žena i dalo mi podršku- kazala je Radolović.

Govorila je i o ponovnom uvlačenju ustaša i partizana u kampanju. Plakat HDZ-a u Zagrebu s jugoslavenskom zastavom nazvala je suludim. - I sad će netko reći: "Ok, ja sam 87. godište. Što je mene briga? Ali briga me. Podsjetit ću na 2016. godinu kada je 50 tisuća građana izašlo na hrvatske ulice prosvjedovati protiv kurikularne reforme koju su tada ekstremna desnica na čelu s Hasanbegovićem, Esih i cijelom njihovom ekipom pokušali progurati. Između ostalog, htjeli su staviti u povijesni udžbenike da je Jasenovac jedna pozitivna priča. To nije šala. Ja imam dijete od petnaest godina i meni nije šala taj pokušaj povijesnog revizionizma da se i u naše udžbenike u školsku literaturu pokušavaju ugurati nekakve činjenice koje osporavaju doprinos antifašizma i njegovanje antifašističkih tekovina - kazala je.

Nije joj slučajno ni što stranka Domino traži ukidanje Dana antifašističke borbe. Uvijek će postojati, kaže, dio glasačkog tijela koji se pali na to i stranke poput Domino koje žele prikupiti postotak tog biračkog tijela jer nemaju nikakve druge programske politike. Na pitanje može li HDZ i desnica profitirati i od Thompsonovog koncerta kazala je kako joj je cijela "fama" oko koncerta Marka Perkovića Thompsona potpuno pogrešna.

- Mi Hrvati uvijek pokazujemo da je nama zabranjeno voće najslađe voće. Ljudi ne vole zabrane. Ja isto tako poštujem publiku koja to sluša. Evo primjerice, meni je pjesma Lijepa li si lijepa domoljubna pjesma-kazala je. Na pitanje što ukoliko Thompson odluči Čavoglave započeti s ustaškim pozdravom i ukoliko u svijet ode snimka kako pola milijuna Hrvata na "za dom" uzvraća "spremni" kaže kako je realno da se to može dogoditi.

- Ali, ponavljam, niti do sada aktualna Vlada i vladajući nisu previše reagirali na ustaška obilježja. Zapravo samo prigodno. Oni znaju da je to njihovo biračko tijelo i niti ne očekujem da će se oni bitno više time uopće baviti. Njima ova situacija odgovara- drži Radolović koja se nada da će Thompson biti dovoljno pametan da to neće napraviti.

