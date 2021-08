Veliki uspjeh Ruđera na sastanku G20: Testirali 100% sigurnu internetsku vezu

Nesvakidašnji događaj obilježio je jučer sastanak G20 u Trstu, a u njemu je ključnu ulogu igrala i Hrvatska iako sama nije članicom te prestižne grupe zemalja.

Riječ je o prvoj javnoj demonstraciji kvantne komunikacije između tri zemlje – Italije, Slovenije i Hrvatske. Taj je prijenos ostvaren između Trsta, Ljubljane i Rijeke. Zahvaljujući znanstvenicima i stručnjacima predvođenima Institutom Ruđer Bošković (IRB) u sklopu konzorcija Hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture (CroQCI), Hrvatska se sudjelovanjem u ovom pothvatu, našla uz rame s najbogatijim i najutjecajnijim zemljama.

Demonstraciju su organizirali prof. Angelo Bassi s Odjela za fiziku Sveučilišta u Trstu i grupa za kvantne komunikacije Nacionalnog instituta za optiku (CNR-INO) pod vodstvom dr. Alessandra Zavatte. U Sloveniji su demonstraciju predvodili prof. Rainer Kaltenbaek i prof. Anton Ramšak s Fakulteta za matematiku i fiziku Sveučilišta u Ljubljani, uz tehničku podršku Telekoma Slovenije, dok su u Hrvatskoj ovaj pothvat predvodili dr. sc. Mario Stipčević i dr. sc. Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković uz podršku kolega s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu te tvrtke OIV – Digitalni signali i mreže.

Suradnja znanosti i industrije

Dr. Lončarić objasnio nam je kako je došlo do ovoga zanimljivog eksperimenta, tko je inicijator i koliko se pripremao.

– Budući da je Italija ove godine domaćin sastanka zemalja članica skupine G20, a znajući za našu dobru znanstveno-tehnološku suradnju u području kvantnih tehnologija, pozvala je Sloveniju (trenutačno predsjeda EU-om) te nas iz Hrvatske kako bismo zajednički realizirali demonstraciju kvantne komunikacije. Poziv iz Italije hrvatskom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova stigao je sredinom lipnja i rok za realizaciju bio je jako kratak. Priprema je bila tehnički izuzetno složena jer su infrastrukturu trebale pripremiti ključne telekomunikacijske tvrtke. S naše strane to su omogućili OIV – Digitalni signali i mreže – kaže naš znanstvenik.

Detalje je kvantne veze objasnio dr. Mario Stipčević.

– Kvantna veza između Trsta i hrvatskog čvora Rijeka – Zagreb duga je 100,5 kilometara te je proširena iz Rijeke u Zagreb putem kvantno poboljšane komunikacije, prve javne demonstracije te vrste, koja je omogućena suradnjom hrvatske akademske zajednice i industrije – objasnio je dr. sc. Stipčević, koji je voditelj Laboratorija za fotoniku i kvantnu optiku na IRB-u te jedan od koordinatora demonstracije u Hrvatskoj.

Nastavio je kako su pripreme bile duge, od siječnja 2021. Inicijatori su Talijani, ali razradu detalja i implementaciuju napravljene su zajednički.

- Cilj je je bio pripremiti prezentaciju do tematske sjednice G20 na temu digitalne ekonomije koja je bila planirana da se održi upravo u Trstu, gradu koji je dovoljno blizu Ljubljani i Rijeci da bi se mogla ostvariti kvantna komunikacija s tehnologijom koja nam je na raspolaganju. Bilo je posebno naporno od sredine svibnja kada je postalo jasno da možemo uspjeti u znanstvenom i tehničkom smislu i kada smo dobili političku podršku iz ministarstva vanjskih poslova sve tri zemlje - kaže dr. Stipčević.

– Uspješnom realizacijom pothvata naši su znanstvenici i stručnjaci probili led i utrli put realizaciji kvantne infrastrukture u Hrvatskoj. Ovime je dokazana spremnost Hrvatske za sudjelovanje u izgradnji sveeuropske kvantne komunikacijske mreže – rekao nam je znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Uključila se Muzička akademija

Kakva je točno informacija prenesena u eksperimentu?

– U sklopu sastanka G20, koji se u Trstu održavao uživo, odvijala se i videokonferencija zaštićena kvantnom enkripcijom u kojoj su sudjelovale još i Hrvatska i Slovenija. Koristeći uspostavljenu kvantnu kriptografiju, glazbenici iz svake od triju država izveli su posebno pripremljena glazbena djela u svakoj od triju država. S hrvatske strane to je bila izvedba Gudačkog kvarteta Muzičke akademije u Zagrebu – objasnio je dr. Lončarić.

- Prenesena informacija je i zvuk i video, točnije ostvarili smo kvantno kriptografski zaštićen videokonferencijski link. Razmišljali smo o tome da prenesemo diplomatske dokumente i informacije (što bi vjerojatno bilo načješće u praksi), ali je to isuviše netelevizično pa su se organizatori G20 odlučili za živi prijenos glazbe. Time je dokazano da se može prenijeti bilo kakva infomacija i to prilično velikom brzinom - dodao je dr. Stipčević..

U priopćenju o ovom vrijednom znanstvenom događaju objašnjeno je kako kvantna komunikacija zadovoljava potrebu za sigurnom komunikacijom, što je prioritet svih vlada diljem svijeta. Ova tehnologija postiže apsolutnu sigurnost zahvaljujući kvantnoj enkripciji koja funkcionira putem razmjene fotona, a koja omogućuje trenutnu detekciju pokušaja hakerskog upada.

– Važnost demonstracije dodatno je naglašena i u kontekstu buduće Europske kvantne komunikacijske infrastrukture (EuroQCI) koju promiče 27 država članica i Europska komisija uz potporu Europske svemirske agencije. Hrvatska je od početaka uključena u oblikovanje EuroQCI – objasnio je dr. sc. Lončarić, koji je uz dr. Stipčevića koordinator ovih aktivnosti u Hrvatskoj.

Napomenuo nam je kako funkcionalne mreže kvantne komunikacije već postoje, no time ovaj eksperiment nije ništa manje važan.

– Funkcionalne kvantno-komunikacije mreže već postoje, ali posebno je značenje ove demonstracije što je to bila prva međunarodna kvantna komunikacija između tri države. Ona predstavlja važan korak u daljnjem razvoju i širenju kvantnih komunikacija – rekao je dr. Lončarić.

Dr. Mario Stipčević objasnio je kako kvantna kriptografija zahtijeva neprekinuto optičko vlakno između komunikacijskih točaka, što nije uvijek raspoloživo, i za sada vrlo skupu opremu.

- Tek će povećani interes i omasovljenje proizvodje spustiti cijenu, a za to ne možemo sa sigurnošću reći kada će se dogoditi. Izgledno je da će prvi korisnici biti vlade, banke i korporacije, kao što je to uostalom bilo i s kompjuterima. U tom smislu mislim da je nezaobilazno spomenuti da je Hrvatska strana, pored pune kvantne komunikacije na relaciji Trst-Rijeka, ovdje po prvi puta javno demonstrirala upotrijebila i jedan proizvod domaće pameti, koji koristi takozvanu kvantno pojačanu kriptografiju. Proizvod je razvijen u suradnji Pomorskog Centra za Elektroniku (PCE) iz Splita i Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba. To je međukorak koji nudi sigurnost manju od kvantno kriptografske (koja je apsolutna), ali i značajno veću od uobičajenih kripto rješenja, a po bitno nižoj cijeni od kvantne kriptografije. Stoga mislim, da će proizvodi zasnovani na tom principu biti interesantni i komercijanlo iskoristivi dugo vremena - rekao je ovaj naš znanstvenik.

Zanimljivo, demonstracija je započela službenim pozdravima predstavnika institucija, nakon čega su glazbenici, koristeći kvantnu kriptografiju uspostavljenu za demonstraciju ove komunikacije, izveli posebno pripremljena glazbena djela u svakoj od triju država.

Glazbeni nastup ostvaren je zahvaljujući suradnji tršćanskog Konzervatorija “Giuseppe Tartini” zajedno s muzičkim akademijama u Ljubljani i Zagrebu.

