Odlučuje se o optužnici protiv skupine Viktora Milakovića zbog dizanja u zrak stana Tomislava Sučića na Laništu 2020.

Zovu ih "Srbi, uhićeni su u prosincu 2021. optuženi u prosincu 2022. , USKOK je protiv njih podigao dvije optužnice u kojima ih tereti za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su naručivali i poticali na teška ubojstva, ali i trgovali drogom, a niti jeda od tih optužnica još uvijek nije pravomoćna. U međuvremenu, neki od optuženika u oba slučaja su razmišljali ili su se odlučili na priznanje krivnje, neki su od prosinca 2021. u istražnom zatvoru, no uskoro bi mogli na slobodu jer im ističe maksimalni istražni zatvor, a neki se brane sa slobode. Pokušaj održavanja sjednica optužnog vijeća u prijašnjim slučajevima nije uspio iz raznih razloga, pa su one uglavnom otkazivane, a svaki izlazak spomenutih optuženika iz Remetinca i drugih zatvora u kojima su pritvoreni, u pravilu prati jako osiguranje koje uključuje do zuba naoružane pripadnike Specijalne policije i njihovo specijalno vozilo - Gurku.

Takav scenarij vjerojatno se očekuje i danas jer je na zagrebačkom Županijskom sudu zakazana sjednica optužnog vijeća na kojoj bi se trebalo raspravljati o pravomoćnosti optužnice protiv Viktora Milakovića i njegovih suoptuženika koje se tereti za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su od ožujka 2020. do prosinca 2021. planirali likvidacije nekih osoba iz bezobzirne osvete. USKOK navodi da je u sklopu tog zločinačkog udruženja isplanirano i dizanje u zrak stana Tomislava Sučića na Laništu u svibnju 2021.. U to vrijeme u stanu su bili Sučićevi supruga i djeca, i samo poukom srećom nitko nije poginuo. Sučić je, prema tvrdnjama, USKOK-a pripadnik suprotstavljene kriminalne skupine te se sukobio s Milakovićevim kumom dok su obojica bili u Remetincu. Eksplozivni napad je bio osveta, tvrdi USKOK, a dokaze za to nalazi u SKY kriptiranoj komunikaciji između optuženika.

Ako do održavanja sjednice optužnog vijeća dođe, za očekivati je da će obrane tražiti izdvajanje komunikacije preko SKY-a kao nezakonitih dokaza. U nekim ranijim slučajevima obrane su tvrdile da je riječ o nezakonitom masovnom nadzoru, međutim Visoki kazneni sud (VKS) je u slučaja skupine Nenada Petraka kazao da je SKY komunikacija zakonit dokaz. Isto su u slučaju Josipa Čubelića kazali i za komunikaciju preko kriptiranog ANOM-a.