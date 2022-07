Večernjakov novinar pratio je 'Pelješki most' svih 17 godina: Kako je projekt prvo propao, a onda je sve sjelo na svoje mjesto

Pelješki most i ja u prvom pokušaju njegove gradnje nismo bili na ti. Bio sam tad protiv takvog mosta jer su činjenice bile protiv tog projekta. Bilo je to prije 17 godina, kad su se tadašnji vlastodršci odlučili u Malostonskom zaljevu izgraditi megalomanski most koji bi stršao i nagrdio taj prelijepi prirodni ambijent koji je trebalo premostiti.



Dva pilona trebala su biti visoka čak 175 metara, za usporedbu, tornjevi zagrebačke katedrale visoki su nešto više od 100 metara, dok su piloni sada izgrađenog mosta visoki 40 metara. Tehničko rješenje tog mosta bilo je neizvedivo, cijena po kojoj je ugovoren, 1,9 milijardi kuna, bila je nerealna. O svemu sam tome tad, od 2005. pa nadalje pisao i upozoravao da od Pelješkog mosta neće biti ništa. Nisam u izgradnju takvog mosta vjerovao ni kad su počeli pripremni radovi, a potom i neki kao pravi radovi. Pratio sam tu gradnju i do mene su stizale informacije o pravom stanju na terenu. A nije bilo nimalo dobro za taj projekt.