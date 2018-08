Veće dostojanstvo, manje radnih mjesta

Sa 155 glasova “za”, 125 “protiv” i jednim suzdržanim talijanski Senat je definitivno, nakon što je prošao u Zastupničkom domu, usvojio prvi zakon žuto-zelene (Pokret 5 zvijezda i Liga) vlade premijera Contea.

Takav zakon snažno je želio čelnik M5S i ministar rada Luigi Di Maio, te ga je nazvao “zakon o dostojanstvu”. To je pobjeda građana, kazao je Di Maio, jer, kako je kazao, prvi puta ga nisu napisali lobisti. Prema tome, “građani 1 – sustav 0”, nogometno se izrazio Di Maio.

Zapravo, zakonom se dotiču razne sfere od rada do poreza, pa i zabrane reklamiranja igara na sreću. I dosadašnjim zakonom davao se poticaj tvrtkama koje su zapošljavale mlade, do 35 godina. Sada se te mjere produžuju do 2020. godine.

Taj poticaj tvrtka može dobivati najdulje tri godine i ona ne smije biti veća od 3000 eura godišnje po zaposleniku. I druga mjera mala je izmjena već postojećih koje je uvela Renzijeva vlada lijevog centra sa zakonom nazvanim “Jobs Act”. Do sada je tvrtka morala zapošljavati najmanje 20 posto zaposlenika na neodređeno vrijeme, a sada se taj postotak povećao na 30 posto.

Di Maio je kao veliku revoluciju najavljivao izmjenu još jedne mjere iz Renzijeva zakona. Ugovori o radu na određeno vrijeme mogu trajati najviše dvije godine, 12 mjeseci manje nego dosad te je nakon godine dana potrebno napisati zašto je određeni posao samo na određeno vrijeme. Ako je neka tvrtka dobila državnu pomoć, neće smjeti otići iz Italije najmanje pet godina.

Potpredsjednik pokreta Naprijed Italija i predsjednik Europarlamenta Antonio Tajani kazao je kako će se tim zakonom u sljedećih deset godina izgubiti 130.000 radnih mjesta, a ne 80.000, koliko je izračunala ustanova mirovinskog osiguranja (INPS). Senatorica Demokratske stranke (PD) Valeria Fedeli kaže kako od “dostojanstvenoga” taj zakon ima samo naslov. I udruženje industrijalaca (Confindustria) drži kako će taj zakon smanjiti zaposlenost.

