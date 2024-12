Stiže promjena vremena, evo kada dolazi snijeg u veći dio Hrvatske

Posljednjih dana 2024. godine bit će pretežno sunčano, ovog ponedjeljka ujutro nas je u unutrašnjosti dočekala mjestimična magla ili sumaglica. Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak kaže da će tijekom dana vjetar biti većinom slab, a još ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Stabilno vrijeme očekujemo i na Staru godinu, a ujutro na kontinentu može lokalno biti magle koja se može i dulje zadržavati. Što se srijede tiče i ulaska u novu godinu, očekuje se jačanje južine, a lokalno može pasti malo kiše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Od četvrtka je kiša izglednija, ali uglavnom duž Jadrana uz jačanje juga. S tim dolazi i promjena vremena krajem radnog tjedna jer u petak se očekuju kiša i snijeg u većini predjela, a i osjetno će zahladnjeti. Snijega će biti i u subotu, a onda od nedjelje ponovno kreću stabilnije prilike.

Vremenska prognoza utječe i na stanje u prometu pa iz HAK-a zbog magle početkom ovog tjedna upozoravaju vozače. Vidljivost je smanjena na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti, piše Hrvatski autoklub (HAK).

Vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

Za sve skupine vozila otvoreni su: A1 Zagreb – Ploče – Karamatići, državna cesta DC1 Karlovac – Gračac – Knin – Split (uz obilazak zone radova kod Knina); A6 Rijeka – Zagreb, stara cesta kroz Gorski kotar (DC3); Krčki most, Paški most, Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog snijega za sav promet zatvorene su DC218 Donji Lapac – Bjelopolje te županijske ceste Duzluk – Kutjevo; Gornji Vrhovci – Poljanska; Slatinski Drenovac – Jankovac; Bruvno – Mazin – Dobroselo – Donji Lapac. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez zimske opreme na nekim državnim i županijskim cestama u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji te na svim lokalnim i županijskim cestama na području Ličko-senjske županije.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

