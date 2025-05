UZNEMIRUJUĆI VIDEO Muškarac pao iz gorućeg balona u smrt, no svi pričaju o tome što je prije učinio

Prvi festival balona u meksičkom Zacatecasu obilježila je stravična nesreća u kojoj je život izgubio 40-godišnji Luicio N. Društvenim mrežama proširile su se potresne snimke koje prikazuju trenutak kada je muškarac pao u smrt, viseći na užetu balona na vrući zrak koji je zahvatio požar.

Snimke prikazuju balon kako uzlijeće dok plamen guta košaru, a gusti dim suklja iz konstrukcije. Luicio, koji je bio u balonu s još dvije osobe, navodno je pomogao suputnicima da pobjegnu prije nego što se zapleo u uže. Balon se iznenada vinuo u zrak, a on je ostao visjeti prije kobnog pada. Rodrigo Reyes Mugüerza, lokalni dužnosnik, potvrdio je tragičan ishod incidenta i najavio istragu. Prema pisanju Daily Maila, požar je izbio dok je balon još bio na tlu, a 40-godišnjak je preminuo od posljedica teških ozljeda.

NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.



The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.



