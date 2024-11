Plenković: 'Nemam tajnog detektiva koji bi provjeravao što ljudi rade'

UHIĆENJE BEROŠA

Grmoja: Smiješno je slušati Turudića da nije znao što radi EPPO

Meni ovo sve smrdi na to da se pokušava zaustaviti da krakovi ove istrage ne odu puno dalje od samog Beroša koji je očito morao otići. Pitanje je do koga bi ovo sve došlo, možda i do samog vrha, poručio je Mostov zastupnik