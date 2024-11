Kako je EPPO povezao Beroša i Petrača: Istražitelji otkrili Whatsapp grupu, sve krenulo od Tolušića

Kada su bivšeg ministra Vilija Beroša novinari su na ulasku u sud jutros pitali osjeća li se krivim za ono za što se tereti, a on je odgovorio: 'Ne'. Upitan da komentira optužbe kazao je ih smatra neutemeljenim te je na dodatno pitanje hoće li dokazati neutemeljenost tih optužbi Beroš je odgovorio: 'Nadam se da da'. Inače prema neslužbenim informacijama, EPPO do Beroša, Petrača i ostalih došao dok je istraživao Tomislava Tolušića, još jednog bivšeg ministra Andreja Plenkovića koji je završio u pravnim problemima.

S Berošem ih je sada ukupno devet, a Tolušića su istraživali zbog subvencijske prevare povezane s njegovom vinarijom. Na kraju su ga i optužili, no optužnicu im je nedavno zagrebački Županijski sud vratio na popravni. Tijekom te istrage bavili su se i vinarijom Hrvoja Petrača, a taj krak istrage doveo ih je i do priče oko nabavke medicinske opreme.

Istražujući to EPPO je izuzeo neke mobitele, a jedan od tih mobitela bio je i mobitel jednog od sinova Hrvoja Petrača. Pregledom mobitela nađena je Whatsapp grupa čiji su članovi bili Petrač, njegovi sinovi i Pozder. Po neslužbenim informacijama, u tim razgovorima se spominjala nabavka medicinske opreme, neki doktori, ali i Beroš.

Prateći taj trag EPPO je došao do osumnjičenika protv kojih je u petak otvorio istragu. No Beroš, Rotim i Pozder su uhićeni po nalogu USKOK-a, dok su četvorica Petrača za sada nedostupna. Rotim je nakon ispitivanja u USKOK-u pušten da se brani s slobode, a obzirom na praksu, to znači da je iznio obranu i priznao ono za što ga USKOK tereti.

