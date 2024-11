Vili Beroš i njegovi suosumnjičenici danas će biti dovedeni pred suca istrage

Vili Beroš, koji je do petka u 7.10 bio ministar zdravlja, koji je samo večer prije ispregovarao prekid štrajka medicinskih radnika, noć je proveo u policijskom pritvoru. Uobičajena je to stepenica za sve one kojima će sljedeća destinacija vrlo vjerojatno biti istražni zatvor u Remetincu. Istražno ročište, nakon što su Beroš, Krešimir Rotim i Saša Pozder u petak navečer ispitani u USKOK-u, trebalo bi se održati tijekom subote na Županijskom sudu u Zagrebu, a Beroš se našao u dosta specifičnoj i nikada neviđenoj situaciji jer ga za identična kaznena djela sumnjiče i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Prvi će službeno protiv njega istragu otvoriti malo prije dovođenja pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, a drugi su službenu istragu pokrenuli već u petak. I to nakon što su od srpnja provodili izvide nad Berošem, ali i Hrvojem Petračem te njegovom dvojicom sinova, Novicom i Nikolom Petračem. Pojavljivanje Petračeva imena u ovoj priči, poprilično je iznenađenje, jer se on nakon problema koje je svojevremeno imao sa zakonom i "gostovanjima" po novinskim crnim kronikama zbog svega i svačega, rijetko pojavljivao u javnosti.

Petrača mediji godinama tituliraju kao kontroverznog poduzetnika, nije nepoznat ni policiji i pravosuđu, ime mu se svojevremeno često spominjalo tijekom suđenja tzv. zločinačkoj organizaciji koncem 90-ih, a EPPO ga sada označava osobom koja je ustrojila zločinačko udruženje koje su činili ministar zdravstva, ugledni neurokirurg, ravnatelj dječje bolnice, srbijanski poduzetnik i Petračevi sinovi. Cilj zločinačkog udruženja, po tvrdnjama EPPO-a, bio je da bolnice od tvrtki povezanih s Petračevim ili pod kontrolom Petrača kupe medicinske robotske uređaje i po višestruko višim cijenama. Da bi se to ostvarilo, lobiralo se i utjecalo na ravnatelje više bolnica pri čemu je po tvrdnjama EPPO-a važnu ulogu imao Beroš, kojeg EPPO sumnjiči da je primio oko 75.000 eura mita. I dok su tvrdnje EPPO-a eksplozivne i za državu porazne, USKOK Petrača i sinove ni ne spominje, a bome ni Beroša ne tereti za mito. Već samo za trgovanje utjecajem.

Ta diskrepancija je zanimljiva tim više što i USKOK i EPPO tvrde da je slučaj u njihovoj ingerenciji, pa jedni od drugih traži ustupanje predmeta. Taj sukob nadležnosti, do kojeg je očito došlo, po našem zakonu treba razriješiti Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, koji je nam tome davno izjavljivao kako EPPO nismo ni trebali osnivati. Kasnije je tvrdio da su mu riječi izvučene iz konteksta, no u svijetlu svega onog što se do sada dogodilo oko Beroša, ne može se ne zaključiti da je nekome jako stalo da se slučajem Beroš bavi USKOK a ne EPPO.

Zanimljivo je i da je Turudić rekao da je USKOK izvide počeo prije dva, tri tjedna, što je neuobičajeno kratko za ovako visoko profilirani slučaj, dok EPPO izvide radi mjesecima, i prema neslužbenim informacija tijekom njih su se dokopali većeg broja dokaza, uključujući i sadržaje mobitela osumnjičenika. Stoga će biti zanimljivo vidjeti je li tome tako te ako je zašto, kao i to tko će na koncu voditi tu istragu i protiv koga sve. Ako je bude vodio EPPO, njome će biti obuhvaćen i Petrači. No ako je bude vodio USKOK, pitanje je hoće li se onda ta istraga proširiti i na Petrača i sinove, ali i druge EPPO-ove osumnjičenike.

Bilo kako bilo, osumnjičenici, barem oni koji su dostupni, jer Petrač i sinovi trenutačno nisu u Zagrebu, danas bi tijekom dana trebali biti dovedeni na zagrebački Županijski sud. Beroš, Krešimir Rotim i Saša Pozder su u petak navečer ispitani na USKOK-u, i prema riječima njihovih branitelja - Laure Valković, Ljube Pavasovića Viskovića i Frana Olujića - iznijeli su obrane i zanijekali krivnju. U EPPO-u su trebali biti ispitani Goran Roić i Tomo Pavić pa bi i njih dvojica trebali biti dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Koji će se naći u neviđenoj situaciji - da odlučuje o zahtjevu za određivanjem istražnog zatvora po zahtjevima dva tužiteljstva koji se bave istom istragom i manje više istim osumnjičenicima.