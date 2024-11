'Frende volim te k'o brata, ali drži se mojih uputa. U organizaciji smo, jaka smo organizacija i nemoj preskakati ljude....'

Jedan je bio "Tata", drugi je bio "Buraz", a na koncu tu su bila još dvojica. Njih četvorica tvorili su WhatsApp grupu, koju je, kako se sumnja stvorio Nikola Petrač, jer je kada mu je u svibnju oduzet mobitel u sklopu izvida koje je provodio Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), ta je grupa nađena u njegovom mobitelu. Ispostavilo se da je "Tata", Hrvoje Petrač, a "Buraz" Novica Petrač. Četvrti član bio je Saša Pozder, grupa je formirana 15. listopada 2022. i u njoj je komunikacija koji su članovi grupe, kako se sumnja, razmjenjivali do 29. prosinca 2023. A onda se Nikola Petrač sjetio da možda ne bi bilo loše uključiti opciju - brisanja poruka. Brisanje poruka je bilo tempirano na određeni period, a spomenuta grupa imena Petrač &Pozder bila je aktivna sve do svibnja kada je taj mobitel oduzet Nikoli Petraču. Navedena četvorica sadržaj svoje komunikacije često su dijelili i s Tomom Pavićem, i to preko raznih aplikacija.

Svi navedeni sada su se našli na meti bilo USKOK-a bilo EPPO-a, ili čak oba tužiteljstva. Neki su u završili u istražnom zatvoru, neki su još nedostupni, no navodno bi se mogli uskoro pojaviti pred vratima Remetinca. A sve ih povezuje Vili Beroš, donedavni ministar zdravstva čije se ime također spominje u međusobnoj komunikaciji Petrača, njegovih sinova, Pozdera i Pavića. I to pod šifrom - Mali.

Hrvoje Petrač Paviću tako u travnju 2023. prosljeđuje poruku iz grupe u kojoj kaže:

- Frende molim te ne idi pred rudo. U organizaciji smo, a mi smo jaka organizacija, nemoj preskakati ljude. Ja sam taj i jedini s kojim možeš razgovarati o financijama. Molim te, drag si mi i volim te ko brata, ali drži se mojih uputa.

Pavić je inače bio neka vrsta posrednika koji je, kako ga se sumnjiči, bio zadužen da nakon dogovora o nabavci medicinskih robota "ispregovara" cijenu, ali i posreduje u davanju mita. Svima njima problem je bilo nabavka za KBC Split. Bolnica je htjela najbolji sustav robotske kirurgije američkog proizvođača naziva Da Vinci5. Međutim, Beroš im je uskratio podršku za tu nabavu, pa je natječaj poništen i raspisan novi koji je odgovarao specifikacijama koje ima Medical innovation solutions, tvrtka Saše Pozdera, za koju EPPO sumnja da su joj stvarni vlasnici članovi obitelji Petrač. Stoga, kako EPPO sumnja, Petrač i ostali pokušavaju osigurati da KBC Split preko njih nabavi traženi uređaj te nude 100.000 eura mita koje je odbijeno.

Iz rekonstrukcije korespondencije vidi se da neku osobu zovu Mali, što je prema sumnjama EPPO-a, šifra za Vilija Beroša.

Pozder u svibnju 2023. piše:

- Ja mislim da bi mi trebali Maloga nagovoriti da napravi centralnu nabavku za veliku robotiku 12 komada (2 Dubrava, 2 Rebro, 2 Vinogradska, 1 Split, 2 rijeka, 1 Osijek, 1 Pula, 1 Zadar)

Istog dana Pozder šalje novu poruku:

- Sada Hrvatska radi po stanovništvu najviše transplantacija.... trebali bi uvesti robotiku u Hrvatsku, a tih 30 milijuna za državu je ništa....

U daljnjoj komunikaciji između članova grupe Petrač&Pozder i Pavića koja je dosta intenzivna piše se:

- Državi malo, a nama lepo i još radimo nešto fenomenalno, smanjujemo listu čekanja, neće biti bolnički kreveti zauzeti, tih 30 mil. će u tri godine već uštedjeti.

Pavić odgovara:

- Kaj ti misliš da on i ja ne volimo bombone?

- To znamo da najviše voli - odgovara mu Novica Petrač.

Pozder i ostali članovi grupe dosta intenzivno komuniciraju oko nabavke za KBC Split, gdje im zapinje, jer bolnica hoće sustav Da Vinci, no Beroš im za to nije dao odobrenje. Pozder tako u ožujku 2023. šalje poruku u grupu:

- Zvao me Zrikavac (kodno ime za Pavića) da mi kaže da je Mali zvao tamo dolje u Split i da im je rekao da ne smiju da kupuju Da Vinci, da moraju da kupe nekog tko ima Cvrtka, što bi vi rekli u Hrvatskoj.... To smo mi i ovi što su prodavali na Rebru, al to njihovo je sranje. On je rekao samo sem ako ovaj nad njim, nemaju podršku neku tamo još od Plenkija, a ovaj ih je zvao da im zabrani da uopće razmišljaju o Da Vinciju...

Stvari baš ne idu po planu pa Hrvoje Petrač kaže:

- Ne znam, nisam pametan, tu treba vidjeti kak se postaviti, ne bi volel da misle da mi nekaj drkamo bez njih, trebamo sjest pa vidjet kak ide....

- Uplodiran tender za Split, čekam i nadam se pobjedi....... Moramo da sjednemo i vidimo koliko Malom posto, njegov utjecaj je ovdje nikakav... odgovara mu Pozder.

Nakon toga unutar grupe razmijenjena je i poruka da je Split izabrao najskuplji robot, da je to prevara i da će se žaliti.

- Lijepo su nas odje.... kaže Hrvoje Petrač

- Rekao sam da im Mali ne vjeruje, oni su država u državi - odgovara im Pavić.