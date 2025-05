Mizeran postotak Hrvata potpuno je zadovoljan svojom plaćom, gotovo 90 posto razmišlja o promjeni posla. Evo kako je drugdje

Svega dva posto zaposlenih u Hrvatskoj u potpunosti je zadovoljno svojom plaćom. Manje-više zadovoljnih je 19 posto. Istovremeno, 41 posto naših građana nezdovoljno je svojim mjesečnim primanjima, a njih 16 posto je, pri tom, izrazito nezadovoljno. Preostalih 38 posto je neutralno, ni zadovoljno ni nezadovoljno. Po razini zadovoljstva plaćom hrvatski zaposlenici su, pokazala je usporedna anketa provedena i u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Češkoj, Slovačkoj, Estoniji, Litvi i Latviji, na dnu ljestvice. Vodeća kompanija u području zapošljavanja u srednjoj i istočnoj Europi, Alma career, poznata u Hrvatskoj po brendu MojPosao, istraživanje je provela među gotovo 15.000 ispitanika.

- Rezultati pokazuju kako je samo 27 posto sudionika istraživanja zadovoljno svojom trenutačnom plaćom, dok se 56 posto osjeća potplaćeno. Taj osjećaj izraženiji je među ispitanicima u baltičkim i balkanskim zemljama, dok ispitanici iz Češke, Slovačke i Estonije pokazuju nešto višu razinu zadovoljstva - kaže Jozef Plško, direktor za odnose s javnošću i komunikacije Alma Career grupe, koji dodaje kako čak 77 posto ispitanika razmatra promjenu posla u idućih šest mjeseci. - Spremnost na promjenu radnog mjesta osobito je visoka u balkanskim zemljama, gdje doseže i do 90 posto. Na takve stavove, očekivano, utječu brojni čimbenici – od visine plaća do njihove realne vrijednosti u kontekstu kupovne moći - zaključuje Plško.

Inače, plaćom su najzadovoljniji ispitanici iz Češke i Estonije, gdje svaki treći građanin nema primjedbi, a mjesto na dnu s Hrvatima dijele građani Latvije i Litve. Pri tom, nezadovoljstvo raste s godinama što je zanimljivo s obzirom da uz dob obično idu više pozicije, a onda i plaća. U cjelini, čak 53 posto ispitanih osjeća se potplaćano, što je tri posto više nego 2023. Da je, pak, njihova plaća razmjerna uloženom trudu ocjenjuje samo 21 posto ispitanih i pet posto manje nego ranije.

Najveći broj ispitanih, njih 40 posto, zadovoljilo bi se povećanjem plaće između 11 i 20 posto. Za 27 posto građana pravedna bi bila povišica u rasponu od 20 do 50 posto, za njih 17 posto povećanje bi trebalo iznositi šest do deset posto, a dva posto sudionika istraživanja sanjari o udvostručenju trenutne plaće. U Hrvatskoj, pak, 38 posto zaposlenih navodi da bi bili zadovoljni s povećanjem od 11 do 20 posto, dok je 37posto anketiranih izjavljuje da bi za osjećaj zadovoljstva trebalo povećanje između 21 i 50 posto. Dodatno, 16 posto Hrvata zadovoljilo bi se s rastom plaće od šeset do deset posto, a udvostručenje priželjkuje njih tri posto.

Nezadovoljstvo je izravno povezano sa željom za promjenu posla. O tome razmišlja čak 89 posto hrvatskih građana. Balkan u tome prednjači, a općenito, na razini svih devet zemalja obuhvaćenih istraživanjem, promjenu posla razmatra 77 posto ispitanih.

- U usporedbi s istraživanjem iz 2023., broj onih koji razmišljaju o promjeni posla lagano je pao – sa 79 na 77 posto, no i dalje samo jedna četvrtina zaposlenika ne razmišlja o promjeni posla u narednih šest mjeseci - kaže Jozef Plško.