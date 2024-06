UŽIVO Plenković: Donijeli smo odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora, idemo po treći mandat

Premijer Andrej Plenković odgovara na upite novinara nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Tekstualni prijenos premijerova obraćanja možete pratiti na portalu Večernjeg lista.

Najprije se osvrnuo na rezultate HDZ-a na jučerašnjim europskim izborima, gdje je ta stranka osvojila najviše, šest mandata. "Iskazano je zadovoljstvo uvjerljivom pobjedom HDZ-a. Ovo je sjajan rezultat, pobjednički, uvjerljiv i na određeni način potvrda svih naših postignuća", zadovoljan je premijer. Nanizao je nakon toga postignuća svoje stranke u prethodnom mandatu. "Naša politika je uvijek imala i svoju europsku dimenziju i vjerujem da je zato HDZ pobijedio na ovim izborima", rekao je.

Kazao je premijer i da se iz izbora mogu izvući dvije važne poruke. "Neovisno kakva je izlaznost, HDZ je pobijedio i na palamentarnim, kada je bila velika izlaznost, i sad je kad je izlaznost bila mala, ponovno smo dobili. Pobijedili smo i u prvom i drugom poluvremenu. HDZ pobjeđuje i na maloj i na velikoj izlaznosti", rekao je.

Druga je poruka, kaže, ta da nitko iz "obitelji europskih pučana" nema rezultat kao HDZ na europskim izborima u Hrvatskoj. "Ta poruka je još važnija. Nitko nema rezultat kao jedna stranka 50% mandata u okviru broja zastupnika zemlje iz koje dolazi", poručio je Plenković.

Otkrio je potom i da su donijeli odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora. "Mi ćemo 13. srpnja, u subotu, organizirati neposredne izbore za predsjednika stranke, zamjenika predsjednika i za četvero potpredsjednika. Idemo po treći mandat", poručio je. "Ako pobjeđujemo, onda pobjeđujemo i ne mijenjamo ekipu. To je nešto kao u sportu", dodao je.

Rekao je da će cijeli njegov tim koji vodi Hrvatsku od 2020. ići u reizbor. "Cijeli tim 'Odvažno za Hrvatsku' ide u obnavljanje svojih mandata. To je dosta zanimljivo jer smo vidjeli da Grbin ne ide u obnavljanje svog mandata", rekao je, nakon čega su krenula pitanja novinara. Zanimalo ih je kakve su premijerove ambicije. "Tu sam, evo me, predsjednik sam Vlade", rekao je.

Osvrnuo se i na novog europarlamentarca Stjepu Bartulicu, koji je u stožer Domovinskog pokreta stigao u Ferrariju. "Nisam baš stigao gledati zbivanja u drugim stožerima. To sam naknadno shvatio. To je valjda bila neka provokacija jer se on očito osjetio jako napadanim i kritiziranim u kampanji. Svatko bira svoj stil, ne znam da bi to itko u HDZ-u učinio i da bi mu uopće palo na pamet", kaže premijer.

Poručio je da je sada pozornost HDZ-a na unutarstranačkim izborima, a ne na predsjedničkim. Ipak, novinari su ga pitali može li njegova stranka pobijediti aktualnog predsjednika Zorana Milanovića na izborima. "Može, sve može, vidite da pobjeđujemo, ovi koji nas difamiraju i napadaju, gube", rekao je.

