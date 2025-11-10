Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Drama kod Jastrebarskog: Netko pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu
Poslušaj
Prijavi grešku
HITNO JE HOSPITALIZIRANA

Jezivi napad u susjedstvu: Nakon prometne nesreće nasrnuo na trudnicu, pljunuo je i udario u grudi

Foto: Pixabay
VL
Autor
Šimun Ilić
10.11.2025.
u 11:18

Policija je kako navode, nasilnika privela tek dan poslije bez određivanje mjere zadržavanja

U Čačku, Srbiji dogodio se jeziv napad u kom je trudnica u petom mjesecu trudnoće nakon prometne nesreće doživjela fizički i verbalni napad, piše srpski Telegraf. Prema njenim riječima, vozač automobila Alfa Romeo ju je nakon nesreće nasrnuo na nju, pljunuo i udario je u grudi iako je bilo jasno da je u drugom stanju. Unesrećena je hospitalizirana sa povredama vrata i u teškom psihičkom stanju. 

Policija je kako navode, nasilnika privela tek dan poslije bez određivanje mjere zadržavanja. Također unesrećena navodi da joj nitko od prolaznika nije želio pomoći iako je bila nemoćna. 

Ključne riječi
Nasilje trudnica Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja