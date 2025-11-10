Jezivi napad u susjedstvu: Nakon prometne nesreće nasrnuo na trudnicu, pljunuo je i udario u grudi

U Čačku, Srbiji dogodio se jeziv napad u kom je trudnica u petom mjesecu trudnoće nakon prometne nesreće doživjela fizički i verbalni napad, piše srpski Telegraf . Prema njenim riječima, vozač automobila Alfa Romeo ju je nakon nesreće nasrnuo na nju, pljunuo i udario je u grudi iako je bilo jasno da je u drugom stanju. Unesrećena je hospitalizirana sa povredama vrata i u teškom psihičkom stanju.

Policija je kako navode, nasilnika privela tek dan poslije bez određivanje mjere zadržavanja. Također unesrećena navodi da joj nitko od prolaznika nije želio pomoći iako je bila nemoćna.