Popularna američka Tiktokerica našalila se na račun hrvatske obale: 'Gdje je plaža?'

Kao i svake godine, strani posjetitelji Hrvatske često se šale ili žale na udaljenost i težinu puta do plaže, a izuzetak nije ni popularna Tiktokerica. Ashtin Earle, zvijezda generacije Z i sestra vrlo popularne Alix Earle, nedavno je stigla u Hrvatsku. Već je oduševljena Dubrovnikom i gostoprimstvom Hrvata, no na TikToku je objavila video u kojem se našalila na račun puta kojim je išla do plaže.

Dok se spuštala mnogobrojnim stepenicama do mora, snimila je video uz viralni zvuk žene koja viče "gdje je plaža" napisala: "Pokušaj dolaska do plaže u Hrvatskoj "Otišla sam na planinarenje kako bih pronašla ovo mjesto", šali se Ashtin.

"Gore je kad se vraćaš nazad, govorim iz osobnog iskustva", “Svaki put je kao polumaraton”, “"Ovo je uobičajeno za plaže u Hrvatskoj, ali je vrijedno truda" neki su od komentara koji suosjećaju s influsecericom.

Ashtin je već podijelila video svog leta prema Hrvatskoj, ali i snimku na kojoj pozira s pogledom na zalazak sunca u Dubrovniku, uz komentar da obožava taj grad.