Upaljen crveni alarm za dio Hrvatske, a bit će i gore: Evo kada stiže hladna fronta, padat će snijeg

Prema prognozi DHMZ-a danas će su unutrašnjosti biti promjenjivo i oblačno vrijeme, u Gorskoj Hrvatskoj lokalno uz malo kiše, a poslijepodne i drugdje postoji mogućnost za poneki izolirani pljusak. Na Jadranu sunčanije, osobito od sredine dana. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, samo ponegdje i jak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, poslijepodne u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20 °C, malo niža u Gorskom kotaru i Lici.

Pogoršanje stiže već za vikend

Kako je objavio DHMZ prognozu vremena od četvrtka do subote, u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U četvrtak uz više oblaka mjestimice malo kiše u gorskim i istočnim predjelima. Jače pogoršanje uz zahladnjenje i mjestimičnu kišu, u gorju i snijeg, te vrlo jak sjeveroistočni vjetar očekuje se potkraj subote i u noći na nedjelju. Vjetar uglavnom slab. Jutra razmjerno svježa, a najviša dnevna temperatura zraka u porastu. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Samo u petak na jugu Dalmacije uz više oblaka mjestimice malo kiše. Jače pogoršanje uz oborine i vrlo jaku buru očekuje se u noći na nedjelju i to najprije na sjevernom dijelu. Vjetar slab do umjeren većinom sjeverozapadni, u subotu i južni. Temperatura zraka bez veće promjene.

A kako se i najavljivalo posljednjih dana, čeka nas osjetan pad temperature. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a negdje bi temperature mogli pasti i za više od 10 stupnjeva. Kako je pisao Istramet, temperature zraka usred prodora hladne fronte mogu se sniziti i do 15°C ispod prosjeka za doba godine, a ovakvo stanje može potrajati i nekoliko dana.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Istramet je na svom Facebooku objavio kako je prodor ekstremne hladnoće ušao i u domet 5-dnevne prognoze. "U nedjelju nam stiže po visini ekstremno hladan zrak, čak -10 °C na 850 hPa (oko 1500 m.n.v.) što je znatno ispod prosječnih siječanjskih vrijednosti", kažu.

Izdan je narančasti meteoalarm za cijelu obalu zbog vrlo jake i olujne bure. Crveni alarm upaljen je za velebitski kanal . "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Zbog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su:

– autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za osobna vozila: Gračac- Obrovac-Karin; za kombi, teretna vozila i autobuse: Gračac (DC1)-Oćestovo (Knin)-Kistanje (DC59)-Bribirske Mostine-čvor Vodice (A1) i obratno).

– državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54)

Samo za osobna vozila otvoreni su:

– autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3));

– dionica Jadranske magistrale (DC8) Senj-Sveta Marija Magdalena;

– Gračac-Obrovac-Karin (DC27);

– Paški most (DC106).

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).