Udruga Franak: Vrhovni sud RH hitno pozvan da odluči o revizijama

U Hrvatskome saboru održana je konferencija za novinare aktivista Udruge Franak i stranke SNAGA – Stranke građanskog i narodnog aktivizma, na kojoj se govorilo o revizijama na Vrhovnome sudu RH povodom pitanja prava oštećenih dužnika na obeštećenje nakon konverzije CHF kredita te o potrebi da se te revizije riješe što prije, budući da u lipnju ove godine nastupa zastara potraživanja preplaćenih kamata u slučaju franak.

O tome su govorili zastupnik stranke SNAGA u Hrvatskome saboru Goran Aleksić, predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak Elvis Sudar, aktivistice Jasna Čekada i Maja Gavran te član Glavnog odbora stranke Snaga Branko Kovačević. Vrhovni sud već je prije u svojim revizijama utvrdio da se ništetne ugovorne odredbe ne mogu promijeniti u valjane naknadnim nestankom ništetnih odredaba, pri čemu je za slučaj franak možda najvažnija revizija 870/01 u kojoj je nedvojbeno utvrđeno:

- Ništetnost može biti otklonjena jedino i isključivo ukoliko je zakonskom odredbom izričito propisana konvalidacija ništetnih pravnih poslova.“ Zakonom o konverziji to nije utvrđeno, pa onda taj zakon ne poništava pravo dužnika na potpuno obeštećenje.

Ipak, plastični matematički primjer usporedbe efekta konverzije s efektom presude za obeštećenje po istome kreditu najzornije pokazuje da konverzijom nije postignuto ono što se mora postići na temelju prava EU, a to je povratak u stanje kao da nikada nisu ugovorene ništetne ugovorne odredbe te potpuna restitucija svih nepošteno naplaćenih novčanih iznosa.

U toj usporedbi za jedan CHF kredit iz 2007. na rok otplate od 20 godina u iznosu 620 000 kuna, čija se glavnica u trenutku konverzije popela na čitavih 700 000 kuna nakon 8 godina redovne otplate, gdje je tečaj odnosno glavnica rasla do čitavih 80%, u kojemu su kamatne stope nezakonito rasle od 4,2% sve do 6,2%, nedvojbeno se vidi da je smanjenje preostale glavnice u konverziji iznosilo 31%, dok bi nakon presude to smanjenje na temelju početnog tečaja CHF iznosilo čak 39%.

Moguća pogreška u izračunu, budući da ga nije radio vještak, jest maksimalno plus minus 5% u ukupnim iznosima. Izračuni nisu isti za sve kredite, jer oni ovise o početnim tečajevima i promjenama kamatnih stopa tijekom otplate kredita, koji su različiti ovisno o vremenu kada je kredit podignut. Međutim, svi izračuni potvrđuju pravilo da konverzijom nije postignut povratak u stanje kao da je ugovor ugovoren bez ništetnih ugovornih odredaba te nije postignuta potpuna restitucija odnosno potpuno obeštećenje, a to su pravila koja nameće pravo EU kao obavezu nakon utvrđenja nepoštenih ugovornih odredaba.

-Kolektivna presuda za nepoštene kamate donesena je još 2014., a zastara potraživanja za preplaćene kamate nastupa u lipnju 2019. Sve je manje vremena za privatne tužbe, a ljudi koji su konvertirali kredite još uvijek nemaju pravnu sigurnost za svoje tužbe, i ne znaju sa sigurnošću imaju li pravo na obeštećenje- kazao je predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak, Elvis Sudar.

