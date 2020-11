UŽIVO Ristić: Trump je već podnio tužbu, rezultat se neće znati danima, sudovi će o tome odlučivati

U novoj emisiji Večernji TV-a analiziramo rezultate američkih izbora. Između aktualnog predsjednika Donalda Trumpa i demokrata Joea Bidena vodi se mrtva utrka.

U emisiji koju vodi naša novinarka Iva Boban Valečić govore Večernjakovi novinari za vanjsku politiku Tomislav Krasnec, Denis Romac, kolumnist Borislav Ristić te zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu Tonino Picula.

8:05 – Prvi se javlja Večernjakov novinar iz Bruxellesa Tomislav Krasnec.

– Noć je bila duga, još nema jasnog pobjednika, premda je u trenucima dok je govorio Joe Biden Trump na Twitteru objavio jedan kontroverzan tweet, najavio je da pobjeđuje,m da demokrati pokušavaju ukrasti njegovu pobjedu i da se to događa tako što pokušavaju navodno pribrojati neke glasove Bidenu koji su predani nakon zatvaranja birališta. Twitter je odmah tu poruku označio kao potencijalno lažnu vijest koja dovodi u pitanje proces izbora, Twitter je naveo da nema nikakvih dokaza, kao što ni nema. Facebook je isto na tu Trumpovu objavu nakačio obavijest da rezultati nisu obrađeni. Obje društvene mreže su označile poruku američkog predsjednika kao lažnu.

Zbog čega to radi?

– Tijekom noći mu je zapravo išlo na ruku puno rezultata iz saveznih država, Floridu je dobio, dobro stoji u prebrojavanju glasova. Glatka pobjeda demokrata je izostala, sad se bore rame uz rame tko će prvi prijeći ciljnu ravninu. Trump je ostvario neke značajne pobjede, no i Bidenu se otvorio put, recimo u saveznoj državi Arizoni pobjeđuje Biden. To je dosta naljutilo ljude u Trumpovoj kampanji.

Moguće da je Trump reagirao na Bidenov govor u kojem je rekao da je uvjeren u pobjedu, smatra Krasnec.

– Biden je u svom govoru rekao da je uvjeren u pobjedu, vjerojatno je i Trump išao reagirati na to. Trumpovo ponašanje potvrđuje strah mnogih analitičara da će on preuranjeno pokušati tražiti izbornu pobjedu, tražiti da se zaustavi prebrojavanje ranijih glasova.

Demokrati su očekivali glatku pobjedu, što se zapravo dogodilo? I ankete su pokazale da Trump nema nikakvu šansu, no čini se da ipak ima.

– Dogodilo se to što se i vidjelo, da su Trumpovi birači jako motivirani. Vidi se porast broja Trumpovih birača, novi njegovi birači su izašli na izbore u odnosu na 2016. Ovi drugi su ostali uz njega bez obzira na sve. Sveobuhvatna anketa koja gleda sve, pto je bila glavna misao birača, nego što oni misle o Trumpu. Dobar, loš, zao, i tome su se odlučivali. To je motiviralo i puno demokratskih birača, ali i puno birača koji su vjerni Trumpu, kojima se on sviđa, koji ih je šarmirao, da izađu i da kažu 'da, da, mi ga obožavamo'.

I Europa očekuje rezultate izbora?

– U Bruxellesu se cijelu noć iščekivalo, jutros se nastavlja. Trump je u prvom mandatu bio na korak do potpuno razarajuće ideje da povuče Ameriku iz NATO-a što bi potpuno promijenilo geopolitički poredak. EU je također targetirao, govorio je kao o nekom rivali, zavjeri da bi Njemačka prodavala jeftino automobile Amerikancima. Koketirao je s tim idejama, mi ćemo vama uvesti carine na automobile, nikad nije otišao do kraja, uvijek bi ga zaustavili u nekom zadnjem koraku. Bili su oko njega ti suradnici, generali koji bi ga ipak obuzdali. Ali u drugom mandatu, on će se osjećati da su svi njegovi instinkti su potvrđeni na ovim izborima, da je njegov stil vladanja ono što očarava birače. Mogao bi biti puno nesputaniji i te porive koje ima prema EU i prema NATO-u jednostavno ispoljavati bez obzira što mu drugi govore. Zato su isto ovi izbori važni, Trump je prvi američki predsjednik koji ideju o Europi vidi kao što nije u američkom nacionalnom interesu.

Ima li Europa mogućnost suvislog odgovora na takvu politiku?

– Ima i nema. Čuli smo Europa se više ne smije oslanjati na druge, mora ojačati da bude ovisna o sebi, a ne drugim silama. Puno država članica nisu sretne s tim odmicanjem od Amerike. Ono što Europa svakako shvaća, da neće ništa biti kao prije jer uvijek američki birači mogu izabrati nekoga tko će biti na potpuno kontra poziciji. Ova izborna noć je pokazala da tako nekog potvrde u drugom mandatu.

Nakon Krasneca, gostuje Borislav Ristić, kolumnist Večernjeg lista. On smatra kako je na ovim izborima sve moguće.

– Vidimo da je Trump već podnio tužbu što u Pensilvaniji bez markica su glasovi koje su zbrojili. Mislim da nećemo imati rezultat, da će se na sudovima rješavati. Trump je izgubio Arizonu, no dobio je dvije države gore Wisconsin i Michigan, on je u prednosti, Pensilvanija je također po broju glasova za sada u prednosti, no mislim da je sve moguće. U pitanju je i Kongres.

Noćas su održani i parlamentarni izbori, demokrati su povećali svoju prednost u Kongresu, otkud to?

– Još nije sigurno, imaju li demokrati 5 + 5 u Kongresu, moguće je da bude i za Republikance +3, još se klackaju. Vjerojatno Senat zadržavaju Republikanci, 51 ili 52.