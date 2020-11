Picula: Dobar dio europskih političara bi odahnuo da Biden pobijedi

Tonino Picula, zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu i izvjestitelj EP-a za odnose s SAD-om za Večernji TV komentirao je američke izbore.

Na čemu bi Trump mogao temeljiti zahtjev za uplitanjem Vrhovnog suda za proglašenjem rezultata izbora?

– Ova izborna noć je bila vrlo kratka, ali izborni proces bi mogao trajati znatno duže. Rekao bih da je riječ o izbornom trileru s dosta obrata, u tom kontekstu Trumpova najava nije u osnovi ništa iznenađujuće, Trump je prije nekoliko dana jasno naglasio da će zbog masovnog glasanja putem pošte odmah aktivirati svoj odvjetnički tim jer misli da je takav način glasanja protiv zakona i da se radi o prevari. Rekao bih da ovaj njegov potez kao i mnogo toga što je radio je jedna dobra priprema s obzirom na njegovu svijest o tome kako njegova politika utječe na političke preferencije Amerikanaca. Ne treba govoriti da su već mnogi osporavali takav Trumpov zahtjev, ovo je prvi put da je trenutni predsjednik u startu najavio svoj otpor ako mu rezultati ne idu u prilog. On je činio sve da ovo rekordno izjašnjavanje Amerikanaca putem pošte dovede u pitanje jer američkim poštama nije odobrio dodatna savezna sredstva kako bi omogućio veću protočnost. Za mene ovaj Trumpov potez nije nikakvo iznenađenje. Može imati kompleksne posljedice, riječ je o iznenađujuće izjednačenoj izbornoj utrci, svaki ovakav potez kojim se dovodi u pitanje regularnost samih izbora može komplicirati.

Ako se doista prekine prebrojavanje, hoće li se sve razriješiti na Vrhovnom sudu ili bi mogao imati utjecaj na događanja na ulicama.

– Američki sustav poznaje način na koji se rješavaju ovakve dileme koje Trump nameće iako nije dokazao prevare o kojima je ovdje riječ. Ali da su Amerikanci već bili suočeni sa sličnim problemom dovoljno je podsjetiti na slučaj izbora 2000. godine kada je upravo na Floridi moralo doći do novog prebrojavanja zbog slabo vidljive perforacije glasačkih listića. Vrhovni sud je naložio ponovno brojanje glasova, pokazalo se da je bilo određenih neregularnosti, ali cijela priča je bila prekinuta zbog postupanja kandidata Ala Gorea koji je imao apsolutnu većinu palih glasova, ali on je ocijenio da sve to predugo traje i odstupio i tada je George Bush postao predsjednik. To se događalo u jednoj drugačijoj Americi, ovo je Amerika koja je visoko polarizirana i u kojoj postupci poput ovog Trumpovog mogu dovesti do reakcije na ulicama. Drugi vid analize tvrdi da su mediji prenapuhali opasnost od izrazito nasilnih nereda zbog rezultata izbora. Vidjeli smo scene iz mnogih američkih gradova kada vlasnici tvrtki ogradama čuvaju svoju imovinu. Radi se o programiranom povećanju tenzija od strane Trumpovog tima jer žele da cijeli proces završi u njegovu korist.

Mogu li se te tenzije primiriti?

– To će ovisiti o Trumpu, ali i Joe Bidenu i držanju američkih institucija. Rekao bih da će prije svega to ovisiti o demokratskoj zrelosti američkih građana. Postoji mogućnost, Amerika je visoko polarizirana zemlja, ona plaća cijenu u različitim procesima koji traju desetljećima. Trumpova pobjeda 2016. nije incident, ona je posljedica uvelike promjene Amerike tog vremena. Posijana su sjemena različitih razdora, nije lako procijeniti je li dosegnuta kritična masa kad ovo izborno sučeljavanje može izaći izvan predviđenih pravnih okvira.

Predizborne ankete su favorizirale Bidena, na kraju je rezultat izjednačen? Čini se da je uspio preživjeti taj populizam? Može li se ta kriza prenijeti na Europu?

– Europska politika, ali i veći dio medija jako oprezno reagira na rezultate na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. To je posljedica iskustva, svijesti da se u ranijim slučajevima prebrzo istrčavalo s iskazivanjem podrške pobjedniku. Možda je najbolje to sažeo Jean Claude Juncker koji je rekao da ne treba žuriti s reakcijama jer transatlantski odnosi su krhki i zapravo su u jednoj porculanskoj posudi. Nema sumnje da bi u slučaju pobjede Bidena dobar dio europskih političara odahnuo, izrazio bi određeni optimizam, da je moguće s Amerikom komunicirati i surađivati kao prije dolaska Trumpa na vlast. No, ja bi izrazio oprezni optimizam jer u slučaju pobjede Joea Bidena, on ne bi mogao preko noći promijeniti stvari koje je fiksirao Donald Trump. Teško nasljeđe bi bilo prioritet, to znači sanacija američke ekonomije. Što se tiče EU u slučaju pobjede Trumpa, mislim da bi stvari otišle još dalje nego što su otišle u prvom mandatu. Kako surađivati s predsjednikom koji je tako uporno i strastveno radio na razgradnji multilateralnog svjetskog poretka, međunarodnih odnosa koji se baziraju na sporazumima i dogovorima, koji se jasno izražavao protiv Europske unije, zdušno je podržavao Brexit, okrenuo je leđa mnogim sporazumima. Političari Višegradske skupine su jasno za pobjedu Donalda Trumpa. Jedan dio EU se privikao na Trumpa.

U slučaju Trumpove pobjede najavljivao se mogući trgovinski rat s EU? Mislite li da bi išao toliko daleko da bi doista išao u trgovinski rat i da Amerika napusti NATO savez.

– Taj sukob EU i SAD-a je tu, on je krenuo kao dio Trumpove želje da remontira odnose u svjetskoj trgovačkoj organizaciji, da Americi priskrbi povoljniji pregovarački položaj. S EU je ušao u ozbiljan sukob oko tarifa. Prijetio će da će uvesti 25 posto carinu na uvoz europskih automobila, da će uvesti dodatne tarife na uvoz europskog aluminija i čelika na što je Europa odgovorila da će i ona svojim tarifama pogoditi američke proizvode. Ta priča je otišla daleko, no zamrznuta je odlaskom Junckera u Bijelu kuću gdje je uspostavio primirje s Trumpovom, u ljeto 2018. i otad se taj trgovinski sukob smirio. Ono što je ozbiljna prijetnja tim odnosima je namjera EU da u sklopu opće regulacije tehnoloških divova da optereti njihovo poslovanje u Europi. Da ne govorimo da dobar dio EU ne gleda na jednak način na odnose prema Kini. To su ozbiljni problemi koji opterećuju odnose jedne i druge strane.

