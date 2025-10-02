U Beču održan Dan hrvatskog gospodarstva. Austrijanci oduševljeni ponudom Hrvata

Dan hrvatskog gospodarstva, održan u četvrtak u prestižnoj Glorietti bečkog parka Schönbrunn okupio je preko 200 sudionika, predstavnika 40-ak hrvatskih tvrtki te austrijskih gospodarstvenika i poslovnih partnera - investitora, distributera, trgovaca i drugih aktera iz ključnih gospodarskih grana i područja.

Sve s ciljem promicanja i jačanja gospodarske suradnje, pronalaženja novih poslovnih prilika i direktnog umrežavanja.

Organizator skupa bilo je predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Austriji na čelu s direktoricom Danielom Reinisch u suradnji sa svojom Maticom u Zagrebu. To je bio i razlog da je u Beč stiglo izaslanstvo Hrvatske gospodarske komore (HGK), koje je predvodio njen predsjednik Luka Burilović.

Predstavnici austrijskih tvrtki su također došli u velikom broju, kako bi iz prve ruke čuli što im ima reći predsjednik HGK Burilović i njegova austrijska kolegica, potpredsjednica Gospodarske komore Austrije Angelika Sery-Froschauer.

Među govornicima je bio i dobar poznavatelj austrijskih (ne)prilika, veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji Daniel Glunčić, koji je na skup došao u pratnji opunomoćenog ministra u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Silvio Kus.

Goste i uzvanike uvodno je pozdravila direktorica Predstavništva HGK u Beču Daniela Reinisch, koja je ujedno vodila i kroz program održavanja Dana hrvatskog gospodarstva, te obilježavanja treće godišnjice postojanja bečkog Predstavništva HGK, na čijem je čelu.

“Uz snažnu povijesnu i kulturnu povezanost Austrija je za Hrvatsku važan trgovinski partner. Austrija je jedan od najvećih stranih ulagača u hrvatsko gospodarstvo, a našu vezu karakterizira visoki obujam bilateralne suradnje u različitim sektorima. Hrvatsko-austrijska trgovinska razmjena prošle godine iznosila je oko 3,5 milijardi eura. Međutim, prostora za intenziviranje suradnje i napredak, ima još dosta. Kroz umrežavanje i suradnju hrvatske tvrtke mogu ostvariti novi poslovni rast i prilike za dugoročni razvoj”, rekao je Burilović istaknuvši:

“Na svakoj vezi, pa i onoj najjačoj, treba kontinuirano raditi. Zato smo danas ovdje kako bi našoj gospodarskoj suradnji s Austrijom dali dodatni vjetar u leđa. Ključnu ulogu u produbljivanju te suradnje imaju Hrvatska gospodarska komora i naše Predstavništvo ovdje u Beču, koje je u protekle tri godine postiglo zapažene rezultate”.

Predsjednik HGK je napomenuo kako je na Dan hrvatskog gospodarstva u Beč došlo čak 40-ak hrvatskih tvrtki kako bi Austrijancima predstavili svoju ponudu i raspoložive potencijale.

“Ovdje su danas s nama hrvatske tvrtke iz sektora hrane i pića, proizvodnje prirodne kozmetike, metaloprerađivačke industrije, IT branše, energetike, te građevine”, rekao je Burilović. Zahvalio je potpredsjednici Austrijske gospodarske komore Sery-Froschauer što je svojim dolaskom i danom potporom jačanju austrijsko-hrvatske gospodarske suradnje, uveličala Dan hrvatskog gospodarstva.

“Danas se nalazimo u izazovnim vremenima i jačanje prijateljskih i gospodarskih veza s Austrijom su nam jako važne, jer obje su zemlje članice EU-a”, zaključio je predsjednik HGK Luka Burilović.

Da se nalazimo u izazovnim vremenima, konstatirala je i potpredsjednica Austrijske gospodarske komore Sery-Froschauer.

“Austriju i Hrvatsku vežu iznimno jake bilateralne veze, posebice na gospodarskom području. Svima su nam poznati višestruki izazovi s kojima se suočavaju tvrtke u zemljama EU-a, ali i širom svijeta. Zato su nam posebno važna snažna partnerstva između europskih tvrtki. Stoga me jako veseli da su Hrvatska gospodarska komora i njeno Predstavništvo upravo u Beču organizirali Dan hrvatskog gospodarstva. To je važno za jačanje gospodarske suradnje između Austrije i Hrvatske, koja se uspješno odvija već 70 godina”, rekla je potpredsjednica Gospodarske komore Austrije dodavši:

“Po mom mišljenju, ovaj je sastanak ujedno i uspješan nastavak velikog Austrijsko-hrvatskog poslovnog foruma, održanog u prosincu 2023. godine u Austrijskoj gospodarskoj komori u Beču”.

“Ovo je važno događanje za gospodarstva obje zemlje. U današnje vrijeme gospodarstvo nije nešto što stoji sa strane, već je važan dio i političkog i diplomatskog djelovanja te važan čimbenik u međunarodnim odnosima”, rekao je veleposlanik Glunčić, uvodno pozdravivši sve nazočne.

Glunčić je istakao kako Veleposlanstvo RH u Austriji ima odličnu suradnju s Predstavništvom HGK u Beču, pohvalivši direktoricu Reinisch za sve aktivnosti koje poduzima kako bi se dalje intenzivirali hrvatsko-austrijski gospodarski odnosi i privukli austrijski investitori zainteresirani za ulaganja u Hrvatsku. A kako smo čuli interes je velik!

“Dan hrvatskog gospodarstva organiziran je u pravo vrijeme. Pun je pogodak, jer je situacija kako politička tako i gospodarska u cijeloj EU dosta složena. Zato je važno gospodarski se umrežavati na nacionalnoj osnovi, a djelovati u europskom kontekstu”, konstatirao je veleposlanik Glunčić.

Direktorica Predstavništva HGK u Beču Reinisch, zahvalivši na pregršt dobivenih pohvala istaknula je da su aktivnosti Predstavništva usmjerene na predstavljanje hrvatskog gospodarstva u Austriji, te omogućavanja hrvatskim tvrtkama da izađu na, inače, zahtjevno austrijsko tržište. Ali i davanje informacija i podsticanje naših ljudi zainteresiranih za povratak u Hrvatsku, što se je pokazalo učinkovitim projektom.

Reinisch je u svom govoru zahvalila predsjedniku HGK Buriloviću da je prije tri godine prepoznao važnost otvaranja Predstavništva u Beču, koje, kako je naglasila “danas slavi 3. rođendan”. Također je najavila daljnje aktivnosti Predstavništva u vidu sektorskog predstavljanja hrvatskih tvrtki i gospodarstvenika, austrijskim gospodarskim subjektima.

Dan hrvatskog gospodarstva u Beču obilježio je ne samo povećani broj sudionika s hrvatske i austrijske strane, nego i kvaliteta uspostavljenih kontakata.

Pokrovitelj Dana hrvatskog gospodarstva bilo je hrvatsko Veleposlanstvo u Beču.

Glavni sponzor i domaćin ovog sjajno organiziranog gospodarskog okupljanja u Glorietti u bečkom Schönbrunnu bio je, tko drugi nego austrijski vrhunski poduzetnik, osnivač i izvršni direktor SHI Grupe u Beču, Puljanin s bečkom adresom Josip Šušnjara.