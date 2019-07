Trump odbrusio kongresnicama: 'Vratite se odakle ste i došle'

Američki predsjednik Donald Trump poručio je skupini demokratskih kongresnica, koje su većinom rođene u SAD-u, "da se vrate i pomognu popraviti uništena i zločinom zahvaćena mjesta iz kojih su i došle", a taj su njegov komentar demokrati ocijenili rasističkim i ksenofobnim.

"Zanimljivo je promatrati kako 'progresivne' demokratske kongresnice, koje su došle iz zemalja čije su vlasti čista katastrofa ... zlobno govore građanima Sjedinjenih Država ... kako treba voditi našu državu", napisao je Trump na Twitteru u tri različita komentara.

Iako nije naveo imena, Trump se, kako se čini, referirao na Alexandriu Ocasio-Cortez demokratkinju iz New Yorka, Ilhan Omar iz Minnesote, Ayannu Pressley iz Massachusettsa i Rashidu Tlaib iz Michigana - skupinu 'progresivnih' zastupnica koje su poznate po kritikama upućenim Trumpu, ali i aktualnom vodstvu Demokratske stranke u Kongresu.

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....