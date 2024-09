VIDEO Trump: Ako ona pobijedi, vjerojatan je treći svjetski rat; Harris: On želi biti diktator

Republikanac Donald Trump i demokratska potpredsjednica Kamala Harris rukovali se na početku predizborne debate na televiziji ABC. Nakon što je Joe Biden napustio predsjedničku utrku, Trump je isprva je rekao da neće sudjelovati u ovoj debati, zalagao se za susret na Fox Newsu, no u konačnici je ipak pristao na raniji dogovor. Unaprijed je utvrđeno kako će mikrofoni biti utišani kada druga osoba govori, kako neće biti publike u studiju, a rekviziti ili ranije napisane bilješke nisu bili dozvoljeni.

Debata je započela pitanjima o ekonomiji, a Harris je istakla kako planira izgraditi "ekonomiju mogućnosti". Obvezala se riješiti troškove stanovanja i pomoći mladim obiteljima. Ustvrdila je da Trump planira "učiniti ono što je radio i prije" i dati "smanjenje poreza za milijardere i korporacije". Kao odgovor, Trump je obećao uvesti carine drugim zemljama.

"Donald Trump nema plan za vas. On je više zainteresiran da se brani, nego da pazi na vas", rekla je Harris, a Trump uzvratio da profesori ekonomije misle da je njegov plan "briljantan" i "dobar". Upitan o stajalištu oko pobačaja, Trump je započeo odgovor tvrdnjom da demokrati žele dopustiti pobačaj u devetom mjesecu trudnoće. Demokrati su "radikalni" po tom pitanju, rekao je. Naveo je i kako je pomogao da se to pitanje vrati državama na odlučivanje. Uz to, kaže da vjeruje u iznimke u slučajevima silovanja i incesta. Harris napominje da je Trump imenovao troje sudaca Vrhovnog suda koji su poništili nacionalno pravo na pobačaj prije dvije godine. Ona kaže da je više država donijelo "Trumpove zabrane pobačaja koje ne čine iznimke za silovanje i incest".

Harris navodi i da Trump ima sklonost govoriti o temama koje nemaju nikakve veze s političkim pitanjima. "To je stvarno zanimljiva stvar za gledati", kaže ona, dodajući da on govori o "fiktivnim likovima poput Hannibala Lectera".

"Ljudi počnu rano napuštati njegove skupove zbog iscrpljenosti i dosade", rekla je, a Trump uzvratio kako ne njezine skupove nitko ni ne ide. On se osvrnuo i na neutemeljenu tvrdnju da su migranti jeli kućne ljubimce u Springfieldu: "Jedu pse. Jedu kućne ljubimce ljudi koji tamo žive". Moderator David Muir napomenuo je pritom da gradski upravitelj u Springfieldu kaže da za to nema dokaza. Harris je napala Trumpa zbog njegove kriminalne prošlosti, kao odgovor na njegove tvrdnje o "migrantskim zločinima". Rasprava se potom okrenula neredima 6. siječnja 2021., kada je nasilna rulja pristaša Donalda Trumpa upala na Kapitol. "Nisam imao ništa s tim osim što su me zamolili da održim govor", kazao je Trump pa okrivio demokratkinju Nancy Pelosi što nije dodatno osigurala Kapitol.

Upitan o izborima 2020., Donald Trump inzistira da je pobijedio u utrci protiv Joea Bidena. U svojim je primjedbama rekao da postoji "toliko dokaza". Kamala Harris je kazala da Trumpovo kontinuirano negiranje izbornih rezultata pokazuje da on možda nema "temperament" vratiti se u Bijelu kuću. “Donalda Trumpa je otpustio 81 milijun ljudi”, dodala je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trumpa su pitali kako bi okončao rat u Gazi i vratio civile koje je Hamas držao kao taoce. Odgovor je započeo tvrdnjom kako sukob "nikada ne bi ni počeo" da je on još uvijek predsjednik. "Ona mrzi Izrael. Ako ona bude predsjednica, vjerujem da Izrael neće postojati za dvije godine", kaže on te dodaje kako će i rat u Ukrajini završiti kada bude ponovno izabran. Harris uzvraća kako Trump pokušava "podijeliti i odvratiti pažnju od stvarnosti". “Poznato je da se on divi diktatorima i da želi biti diktator", kazala je pa ustvrdila da su vojni čelnici opisali Trumpa kao "sramotu".

"Želim da rat prestane", odgovara Trump na pitanje želi li da Ukrajina pobijedi. Dalje govori o cijeni rata u Ukrajini za SAD, tvrdeći da Europa plaća mnogo manje u odnosu na SAD. Kaže da "vrlo dobro" poznaje i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

VEZANI ČLANCI:

"Naši NATO saveznici su vam tako zahvalni što više niste predsjednik", kazala je Harris Trumpu. "U suprotnom bi Putin sjedio u Kijevu s pogledom uprtim u ostatak Europe." Trump tada Harris naziva "najgorom potpredsjednicom u povijesti" i tvrdi da nije uspjela spriječiti rat pregovorima prije invazije. Trump je pokušavao i podsjetiti birače da je Harris povezana s Bidenom. “Zapamtite ovo: ona je Biden”, kaže. Ali, potpredsjednica je to opovrgla, izjavljujući da ona nije Joe Biden te da se predstavlja kao kandidatkinja koja nudi "novu generaciju vodstva za našu zemlju".

"Mi smo nacija koja propada. Mi smo nacija koja je u ozbiljnom padu. Smiju nam se u cijelom svijetu", rekao je Trump pa dodao da je vjerojatan treći svjetski rat ako Harris pobijedi na izborima u studenom.