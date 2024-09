Danas čak i Kamala Harris želi graditi 'Trumpov zid'

Predsjednička kandidatkinja Demokratske stranke Kamala Harris suočava se s optužbama za licemjerje nakon što je podržala plan prema kojem bi na granici s Meksikom vlada gradila zid, a prije je slične prijedloge svojeg rivala Donalda Trumpa nazivala "antiameričkima". Harris i Trump u Philadelphiji će u utorak, 10. rujna, održati svoju prvu, a možda i jedinu predizbornu debatu, manje od dva mjeseca uoči predsjedničkih izbora. Očekuje se da će pitanja sigurnosti i ilegalnih migracija biti vrlo važna tijekom rasprave.

Trumpov plan iz 2016. o gradnji velikog zida na granici s Meksikom nailazio je godinama na otpor i kritike unutar Demokratske stranke Joea Bidena i Kamale Harris. No, kako je tijekom Bidenova mandata došlo do znatnog povećanja broja ilegalnih migranata koji dolaze u Sjedinjene Države, ideja o gradnji zida postala je praktički dio političkog mainstreama.

Harris je sada rekla da podržava implementaciju dvostranačkog zakonskog paketa koji su zajednički dogovorili Bidenova administracija i republikanski zastupnici u Kongresu, a koji je na kraju propao zato što je Trump pritisnuo svoje republikanske kolege da odustanu od sporazuma, i to kako smanjenje ilegalnih migracija, do kojeg bi prijedlog doveo, ne bi išlo u prilog Bidenu. Prema tom prijedlogu iza kojeg je stala Harris, američka bi vlada utrošila 650 milijuna dolara za gradnju zida. To je znatno manje od 18 milijardi dolara koliko je Trump tražio od Kongresa 2018. za svoj zid, ali i dalje je riječ o politički osjetljivom pitanju.

Iako sada podržava plan o gradnji zida, Harris je više puta žestoko kritizirala ovaj prijedlog. Još 2017. nazvala ga je "glupim rasipanjem novca", a dvije godine poslije zid je opisala kao "srednjovjekovni projekt taštine". Zatim je opet u veljači 2020. na Facebooku napisala da je "Trumpov zid na granici u cijelosti rasipanje novca poreznih obveznika zbog kojeg nećemo biti nimalo sigurniji". Sada kad se uspela na politički vrh, potpredsjednica očito misli drukčije, i spremna je na pragmatične ideološke zaokrete. U televizijskim reklamama u kojima poziva Amerikance da glasaju za nju čak je i uključila fotografije zida što Republikanci pak nazivaju licemjerjem.

U veljači ove godine, prema istraživanju Sveučilišta Monmouth, prvi je put pokazano da većina Amerikanaca, njih 53%, podržava gradnju zida. Od 2015. kada se Trump pojavio na političkoj sceni s obećanjem da će graditi spomenutu barijeru, sveučilište je redovito istraživalo što o tome misle birači, i do početka ove godine situacija na granici s Meksikom toliko se pogoršala da je podrška Trumpovoj ideji prvi put postala većinska u zemlji. Tijekom Trumpova mandata potpora zidu nijednom nije premašila 44%.

