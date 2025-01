Troši milijune kako bi zaustavio starenje: Pije 54 tablete dnevno, večera u 11 sati, ima tim liječnika...

Smrt je neizbježna, ali Bryan Johnson (47) ne misli da bi trebala biti. Američki poduzetnik, tema Netflixovog novog dokumentarca "Don't Die: The Man Who Wants To Live Forever", potrošio je milijune dolara tijekom posljednje četiri godine implementirajući najnovija otkrića u znanosti o dugovječnosti, kako bi zaustavio starenje i produžio svoj životni vijek.

Dokumentarni film, koji je premijerno prikazan na platformi 1. siječnja, prikazuje rutine, protokole i kontroverzne tretmane kojima se milijunaš podvrgao. Nakon što je 2013. godine dobio 300 milijuna dolara od prodaje svoje tvrtke za obradu plaćanja Braintree, potrošio je ukupno četiri milijuna dolara na razvoj sustava za produljenje života nazvanog Blueprint. Johnson se postavio kao ispitanik programa, s ciljem smanjenja biološke starosti njegovih vitalnih organa na onu 18-godišnjaka, piše People.

Johnson je odrastao u Springfieldu s tri brata i jednom sestrom. Njegovi roditelji, Richard Johnson i Ellen Huff, razveli su se. Johnson je pohađao Sveučilište Brigham Young, a zatim je upisao poslovnu školu na Sveučilištu u Chicagu. Odrastao je u mormonskoj crkvi. Kada je imao 24 godine, Johnson je rekao da je pao u duboku depresiju koja je trajala deset godina i dovela ga do toga da preispita samu religiju oko koje se temelji njegov život. Nakon što je prodao svoju tvrtku 2013., Johnson je napustio crkvu i razveo se od svoje prve supruge. Johnson ima troje djece iz prvog braka - dvojicu dječaka i djevojčicu.

Tijekom intervjua za Bloomberg u siječnju 2023., Johnson je naveo da troši milijune na osobni zdravstveni tim od 30 liječnika i stručnjaka koji prate njegove organe i tjelesne funkcije, tjedne tretmane za njegu kože... Kako bi svoje tijelo doveo u "idealno stanje", Johnson slijedi strogu dnevnu rutinu. On, između ostaloga, dnevno konzumira 54 tablete, jede nekoliko kilograma povrća, večera u 11 sati, vježba sat vremena, a svake večeri ide spavati u 20.30 sati. Svakodnevno mjeri svoju težinu, tjelesnu temperaturu i broj otkucaja srca te se podvrgava drugim redovitim testovima i protokolima koji mu pomažu da "postigne najnižu moguću biološku dob".

Nisu svi Johnsonovi tretmani uspješni. Primjerice, u studenom 2024. godine objavio je niz fotografija na Instagramu na kojima se vidi da je njegovo lice natečeno gotovo do neprepoznatljivosti. Pojasnio je da je u svoje lice ubrizgao mast od donora kako bi povratio volumen lica koji je izgubio jer je postao previše mršav. Johnson je rekao da mu je odmah nakon injekcija lice "eksplodiralo." Međutim, lice mu se vratilo u normalu tjedan dana kasnije.

