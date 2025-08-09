Trgovci povlače neobičan potez: Ovaj proizvod odsad se čuva pod ključem, masovno se krade

Kava postaje sve češća meta lopova u Njemačkoj pa pojedini trgovci posežu za mjerama koje se već koriste kod alkoholnih pića – zaključavanjem skupih marki u staklene vitrine. Kako piše Lebensmittelzeitung, a prenosi Fenix, razlozi su učestale krađe cijelih polica, a gubici u maloprodaji samo prošle godine procjenjuju se na oko tri milijarde eura.

Prema riječima Franka Horsta iz kölnskog EHI instituta, pojedine trgovine imaju toliko velikih problema da ovakve mjere nazivaju “čistom samoobranom”. Osim kave, među najčešće ukradene artikle spadaju duhan, baterije i kozmetika.

Lanac Rossmann ističe kako trend pažljivo prate te preventivne mjere prilagođavaju prema potrebi. Rewe pak zaključavanje kave smatra upitnim, naglašavajući da se radi o izoliranim slučajevima na problematičnim lokacijama. Umjesto toga, primjenjuju različita rješenja – od zaključavanja većih pakiranja do izdavanja proizvoda na blagajnama – no upozoravaju da otežavanje pristupa nije praktično ni za kupce ni za zaposlenike.