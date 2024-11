Kako Srbija može profitirati na Trumpu: 'Postoji mantra da će Trump dopustiti komadanje Crne Gore, ali on neće ništa pokloniti'

Uvjerljivu pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima, greške demokrata te budućnost SAD-a i svijeta prokomentirali smo danas u emisiji Večernji TV-a s dugogodišnjim urednikom vanjske politike Večernjeg lista Robertom Bubalom. U razgovoru s Petrom Balijom, Bubalo je objasnio što bi demokrati sada trebali napraviti da povrate popularnost, te kako se Trumpova pobjeda može odraziti na Zapad i Balkan.

- Prije nego što mi postaviš pitanje, baš ću se prisjetiti dok sam bio urednik vanjske politike, onda je Obama poprilično glatko osvojio oba mandata, i nije bilo baš ovakvih napetosti - kazao je Bubalo na samom početku.

Ne možemo usporediti kampanje ove dvojice kandidata?

Ne možemo jer su pritukandidati Baracku Obami bili republikanci John McCain i Mitt Romney. Oni su bili mainstream republikanci. Ne vidiš nikakve razlike između Obaminog svjetonazora i Joea Bidena danas. Obama je bio dijelom te iste političke priče, samo je Obama s jedne strane bio tamnoputi Amerikanac, nešto potpuno novo na američkoj političkoj sceni, Mitt Romney je bio mormon, a McCain ratni veteran tako da je svaki od njih imao svoje specifičnosti. Međutim, ne sjećam se nekih napetosti. McCain je do smrti ostao veliki protivnik Trumpa. Koliko se sjećam, to su bile poprilično gospodske kampanje - čak mi se čini da je tada bilo više napetosti između Obame i Hilary Clinton u prvim izborima, veće su napetosti bile unutar demokratskog tabora.

Ovaj puta tamnoputa Amerikanka nije prošla - Kamala Harris priznala je poraz. Jesu li demokrati s njom pogriješili?

Prvo moramo vidjeti jednu situaciju, Trump je oba puta pobijedio žene. Žene se inače do Clinton nisu ni kandidirale, barem ove iz velikih stranaka. On je oba puta pobijedio žene i izgubio od muškarca. To je nekako trebalo dati signal demokratima koga poslati u tu utrku. Biden je prije svega pogriješio što je čekao do zadnjeg trenutka i kolapsirao na sve moguće načine. Praktički nije bilo vremena da se inaugurira netko muško ime u toj cijeloj priči. Možda je Kamala Harris bila u toj priči logičan demokratski kandidat, ali ima tu jedna kvaka: ako već nisu imali muškarca, očito ga nemaju, sve su ankete išle jako u prilog Michelle Obami. Po tim anketama bi, bez obzira koliko bi podcijenile Trumpove glasače, Michelle Obama bi poprilično glatko odnijela pobjedu. Zašto se ona nije kandidirala, ne znamo. Nije lako ići u bitku s Trumpom jer onda izlazi cijeli prljavi veš, htjeli vi to ili ne. Za četiri godine ćemo vidjeti što će se dogoditi, tada će biti puno drugačija situacija. Trump će za četiri godine otići sa scene, a vidjet ćemo hoće li dobiti nasljednika u svom stilu, što ja predviđam da bi se moglo dogoditi, i da nakon Trumpa počinje jedna drugačija era u američkoj politici. Možda se Elon Musk već priprema za tu poziciju. Biznismen je, ima novaca, sada mu trebaju samo moć i slava kako bi gurao svoje svjetonazore. Voli komentirati na društvenim mrežama, voli se pojavljivati pred publikom... On je već danas mali Trump, relativno je mlad, zašto ne bi bio idući kandidat? Imao bi veliku podršku, neće sada dobiti neku ministarsku poziciju, vjerojatno ne, ali će sigurno postati važan savjetnik i ući će u političke kanale kako bi vidio kako funkcionira politika. To je upravo napravio i Trump, došao je s televizije i biznisa i postao predsjednik.

Što su demokrati mogli napraviti da ishod bude drugačiji?

Skoro ništa. Dosta su se potrudili, ali mi se dosta čini da Kamala Harris nema karizmu. Sjetimo se, ona je već dobila nadimak nevidljive potpredsjednice, s tim da pritom ne mislim da je Biden toliki politički diktator da ju je toliko maknuo iz prvog plana. Ona nije bila aktivna, sjetimo se koliko je Michelle Obama bila aktivna kao prva dama, a Harris je bila puno neaktivnija kao potpredsjednica. Oni moraju biti vidljivi jer su oni sutra predsjednici ako se predsjedniku nešto dogodi. Umre li Biden sutra, ne daj Bože da se to dogodi, Harris opet može ući u Bijelu kuću ova dva, tri mjeseca. Potpredsjednik mora biti puno vidljiviji, a ona u zadnja 2 mjeseca nije mogla nadoknaditi te četiri godine nevidljivosti. Ne kažem nerada, već baš nevidljivosti.

Demokrati su dotaknuli dno po rejtingu. Kako se vratiti?

Demokratima se događa sada što se republikancima dogodilo u doba Obame, kad su demokrati imali Kongres i Senat. Obama je osam godina dosta suvereno vladao, čak suverenije od Trumpa jer je on bio izgubio izbore 2020. Republikanci su tada bili potpuno izgubljeni ideološki, nisu imali nijednu karizmatičnu osobu, a jasno je koliko je Mitt Rodney bio slaba karika u odnosu na Obamu. Njih je Trump izvukao iz političke anomije, ali su oni pritom iz mainstreama otišli jako desno. Oni su u čudovišno desnoj situaciji koja postavlja nove parametre u američkoj, ali i svjetskoj politici. Što se dogodilo demokratima? Demokrati su se pomaknuli ulijevo, Joe Biden ne - on je jedan stari hladnoratovski predsjednik, popriličan centrist - ali oko njega je sve poprilično liberalno. Znamo koliko je woke kultura uzela maha. To nije Amerika, to nisu Amerikanci. To su već postale ludosti, to nikome nije normalno. Međutim, dok se republikancima oprostilo skretanje udesno, demokratima nije skretanje ulijevo. Jedina šansa je da se pomaknu prema centru, ali mislim da nemaju toliko snage. To je po meni jedini demokratski put, s nekim krakovima ljevice poput Bernija Sandersa i ekipe u kojoj se drži taj socijalistički element. S druge strane, trebaju se modernizirati i prestati s tim ludostima zvanima ''političkom korektnosti'' i woke kulturom. Osim toga, mislim da je izbor potpredsjednika bio pogrešan. Ako je Pennsylvania cijelo vrijeme igrala tu težišnu ulogu države u kojoj se određuje pobjednik, zašto nije odabrala Chapira? On je tamo jako popularan, to će mi zauvijek ostati enigma. Svojim izborima je ugasila nadu centrističkim demokratima da je to politika koju oni žele u Bijeloj kući.

Moglo se čuti od analitičara da Trump ipak malo reterira svoj stav. Najavljuje mir, smirenje situacije na Bliskom istoku... Što znači taj mir? Kako bi se mogla razvijati situacija po pitanju ratova?

Kako je rekao jedan diplomat, Trump može sutra otići u Moskvu kako bi popio kavu s Putinom, a možda mu pošalje nuklearnu bombu. Potpuna nepredvidljivost i dalje stoji. Tko god ide predviđati bilo što s Trumpom, mislim da će se naći u neubranom grožđu. Zašto je on imao tako pomirljiv govor? Mislim da su ga malo psihički slomile emocije, ipak se očekivala borba kao i prije četiri godine. Morao je proći i taj prvi val crvene fatamorgane, taj efekt kad prvo dolaze glasovi iz republikanskih mjesta. Demokrati tek kasnije sustižu republikance i preuzimaju vodstvo, ali ovo nije bila crvena fatamorgana već crveni brzi vlak koji je pomeo demokrate. Trumpa su u tom trenutku emocije slomile, nije bilo napetosti. Nije bilo razloga da prikazuje neko ljutito lice. Međutim, Spiegel je bio napisao baš kako ''vuk dlaku mijenja, ali čud nikada''. Kažu da je ovo njegova samo mini faza kad još nije preuzeo vodstvo Amerike. Trump je Trump, on će uvijek biti showman dok ga energija ne slomi.

Spomenuo si sudski proces vezan uz Trumpa. Što će biti s njima?

Nevjerojatno da je on uopće došao u ovu poziciju. On je čovjek koji je imao toliko financijskih malverzacija i seksualnih skandala. Poslao je ljude da napadnu Kongres. Zamislimo samo da kod nas poražena strana ne želi priznati poraz pa pošalje rulju u Sabor i tamo pogine nekoliko ljudi. Takav čovjek koji bi bio odgovoran za smrt ljudi sigurno ne bi imao političku budućnost, pa čak ni u mladoj demokraciji poput naše. Sjetimo se Billa Clintona kad je on imao seksualni skandal. On je jedva sačuvao mjesto u Bijeloj kući, njega su i njegovi demokrati tada napadali, dok Trump na svim svojim skandalima ubire bodove. Čini mi se da je on cijelu priču oko suđenja kapitalizirao, on je svaku situaciju pretvorio u pobjedu, u win situaciju. To mijenja paradigmu u ponašanju američke politike - može li sutra neki izravni ubojica biti u situaciji da sudjeluje u izborima? Možemo onda tako, primjerice, vidjeti ubojicu Johna Lennona? Stvari su se duboko promijenile pobjedom Trumpa. Pretpostavljamo da će on smijeniti glavnog državnog tužitelja, kako je i sam rekao, za dvije sekunde, i pretpostavljamo da se ništa neće događati u iduće četiri godine. Jedino ako on toliko radikalno skrene u politici da i Amerikanci kažu da to tako ne može. Čini mi se da će prije oni pokrenuti nekakav postupak smjene nego da ga sud zatvori.

Zašto se Srbija veseli pobjedi?

To je zapravo jedna zagonetka. Postoji nekakva mantra da će Trump dopustiti komadanje Crne Gore, kao kompenzaciju za Kosovo, ali ja u to ne vjerujem, iako čak i neki Crnogorci u to vjeruju. Sjetimo se kako je Vučić kod njega sjedio s njim u Ovalnom uredu i potpisivao sve što mu je Trump naredio. Čemu se Dodik nada, ne znam. On je bio pod sankcijama, možda oni misle da će Trump dići ruke od Balkana... Međutim, tu nije samo on, tu je cijela američka administracija koja neće. Neće Trump ništa pokloniti. Vjerojatno će Vučić sad pod Trumpom imati manji pritisak. Ako Biden nije uspio izvršiti pritisak na Vučića da promijeni politiku prema Rusiji, ne vjerujem da će ni Trump tu nešto više napraviti. Podsjetimo se onih priča kako u doba Trumpa nije bilo ratova, ali što je nama ostalo od Trumpa? Kim Jon Un je sada nuklearna gorila ako je ranije bio nuklarni Kim. Uzmimo što se dogodilo s Putinom, bio je dobar s njim u te četiri godine, ali njihovo prijateljstvo nije učinilo ništa dobro da bi se Putin smirio. S jedne strane ne vidim zašto bi se Srbi radovali, ali s druge strane ne vjerujem ni da će kao nekom čarobnom krpom prestati svi ratovi na svijetu.

Vučić je jedan od prvih koji je čestitao Trumpu. Stižu masovne čestitke i stvara se dojam ulagivanja novom predsjedniku. Je li to tako?

Ja imam osjećaj da mu se svi ulaguju, od Orbana koji ga maltene proglašava predsjednikom svijeta, pa čak i do naših desničara. Što je to? Kakvo je to ponižavajuće ulagivanje? Čak i od mainstream političara poput Macrona, pa i od kineskog predsjednika. Kao da se mesija spustio na zemlju pa mu se svi klanjaju. Mislim da smo i mi mediji prenapuhali Trumpa. On je vođa najveće države, ali i ovi naslovi su malo prenapuhani. U prošlom mandatu je bio ljući i neiskusniji, ali nije se dogodilo sad ne znam što. Malo je povukao snage s Bliskog istoka, moramo biti svjesni da je uprskao stvar oko Irana, ali ja ne vidim razloga da se plašimo. Biti u dozi opreza, svakako. Europa ima koristi od Amerike cijelo vrijeme, izlazi 500 milijardi dolara robe u Ameriku, a Amerika izvozi 350 milijardi dolara. Sad bismo mi plakali da će se uvesti carine, a mi cijelo vrijeme kupimo vrhnje od cijele priče. Nema razloga plakanju, ako je to njihova paradigma, onda se Europa mora snaći, a ne kukati. Čini mi se da kukanje ima veze s ulagivanjem, već su krenuli moliti Trumpa da im ne uvodi carine, neće to tako lako ići.

Što kažeš na komentare hrvatske javnosti i desnice?

Meni je jako drago da je Hrvatska imala najsnažniju podršku Kamali Harris u regiji, Trump je tu imao najslabiju podršku. Naši politički predstavnici desnice se ulaguju Trumpu i šalju poruke poput ''Neka Bog čuva Trumpa''. Međutim, je li Trump čuvar kršćanskih ideja kao što ga oni predstavljaju? Je li on sa svojim seksualnim i ekonomskim skandalima primjer Božjeg čovjeka? Apsolutno mi nije jasno zašto hrvatski desničari, koji se diče svojim kršćanstvom, navijaju za Trumpa i ističu ga kao čovjeka kakvog oni priželjkuju. Jasno mi je iz svjetonazorskih razloga, ali ne i iz tipično političkih. Ako oni misle da će Trump zabraniti na prostoru cijele Amerike i da bi se to moglo preliti u naše krajeve, mislim da se teško varaju jer on to nikada neće napraviti, nije lud.

Možeš li predvidjeti prve poteze Trumpa?

Mislim da će napraviti prvi potez ovo što je najavio - prvo će se pozabaviti migrantima. Svjesni smo koliko su migranti u EU problem, pa možemo pretpostaviti da je kod njih situacija dosta dramatičnija. Drugi potez bi mu doista mogla biti Ukrajina, odnosno da pokuša naći neko rješenje i tu mislim da bi nas mogao iznenaditi. Mislim da Biden ubrzava tranšu oružja od 6 milijardi dolara kako bi što prije došlo Ukrajini jer se navodno priča da bi Trump to mogao zaustaviti tijekom transporta. Ukrajina će mu biti vidljivija, iako će se sigurno baviti i Kinom. Bitno je reći kod Trumpa da ne mislim da će dodvoravanje ići jako lako. Dvije najsnažnije poluge kod Ukrajine su sam Trump, jer on ne želi ispasti poražen i da mu se ljudi rugaju, ali i ako Mike Pompeo bude ministar obrane. On je žestoko proukrajinski orijentiran. Trumpa se ne bih bojao, mislim da nas čeka burno razdoblje, možda ponekad i zabavno, i mislim da će biti puno zanimljivije pratiti američku politiku. Nadam se dobrim potezima.